Akbank: "Bireysel ve tüzel müşterilerimizin 30 Nisan'a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemeleri... Akbank: "Bireysel ve tüzel müşterilerimizin 30 Nisan'a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemeleri talep olması halinde mevcut koşullarla 30 Haziran'a kadar ötelenebilecek.

Akbank: "Bireysel ve tüzel müşterilerimizin 30 Nisan'a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemeleri talep olması halinde mevcut koşullarla 30 Haziran'a kadar ötelenebilecek." Kaynak: AA