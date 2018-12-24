Akbank/binbaşgil: Geleceğe Ümitle Bakıyoruz, Ekonomide Zor Günler Geride Kaldı

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, alınan "etkin tedbirler sayesinde" Türkiye ekonomisinin, yaz aylarında yaşanan olağanüstü dalgalanma döneminin ardından bir normalizasyon ve toparlanma sürecine girdiğine işaret ederek, "Geleceğe ümitle bakıyoruz, ekonomide zor günler geride kaldı" dedi.

Ekonomide 2018 -2019 yıllarıyla ilgili yorum ve beklentilerini açıklayan Binbaşgil, "Ekonomi yönetimimiz bu süreci çok iyi yönetti. Sektörümüz de yakın iletişim ve işbirliği içindeydi" dedi ve şu değerlendirmeyi yaptı:

"TCMB'nin sıkı para politikası, Yeni Ekonomi Politikası'nın açıklanması ve hızla uygulamaya alınması, jeopolitik anlamdaki pozitif gelişmeler bu sürece olumlu katkıda bulundu.

"Bankamızın Eylül ayında imzaladığı sendikasyon kredisi de önemli dönüm noktalarından biriydi. Bu işlemle sendikasyon piyasalarına erişim tekrar sağlandı, yurtdışı borçlanmanın önü açıldı.

"USD kuru belli bir süreden sonra işlemimizi takiben 6 TL'nın altına indi. Ardından diğer bankaların başarılı sendikasyon kredilerini izledik.

"Hazinemizin uzun vadeli ve son derece başarılı Eurobond borçlanmaları da piyasaya daha da fazla güven verdi ve ülkenin yurtdışından borçlanmasında herhangi bir sorunu olmadığı net bir biçimde görüldü. Bu olumlu gelişimlerden sonra da toparlanma süreci hızlandı.

"Göstergeler de, artık başarılı bir dengenleme sürecine girdiğimize işaret ediyor"

"Türkiye'nin geleceğine inanıyoruz. İleriye ümitle bakıyoruz. Karamsarlığa gerek yok. Genç ve dinamik, potansiyeli ve insan kaynağı çok yüksek bir ülkede yaşıyoruz.

"Bugün elimizdeki göstergeler de, artık başarılı bir dengenleme sürecine girdiğimize işaret ediyor.

"Enflasyon düşme trendinde. Yıllık enflasyonun 2019'da daha da gerilemesini bekliyoruz.

"Dış ticaret dengesi iyileşiyor. Buna bağlı olarak, cari dengemizdeki olumlu seyri de memnuniyetle takip ediyoruz. 2019 yılı sonunda cari işlemler açığımız belirgin ölçüde azalacak.

"Kurda yaşadığımız aşırı oynaklık önemli ölçüde düştü ve döviz kuru geriledi. Faizler halen yüksek olmasına rağmen düşme trendinde ve 2019'da enflasyonda beklediğimiz gerileme ile daha da gerileyecek.

"Tüm bu iyileşmeleri sürekli kılacak yapısal önlemlerin üzerinde çalışıldığını biliyoruz, bu çalışmaların doğuracağı olumlu sonuçları da önümüzdeki dönemde hep birlikte yaşarız.

"İnanıyorum ki 2019 kredi büyümesi açısından daha iyi bir yıl olacaktır"

"Sektördeki kredi büyümesi 2018'de düşük gerçekleşti. Bunun temel sebepleri yüksek faiz, kurdaki dalgalanmalar ve de düşük yatırım iştahıydı.

"İnanıyorum ki 2019 kredi büyümesi açısından daha iyi bir yıl olacaktır. Bankacılık sektörü her zamanki gibi güçlü ve likittir. Kredi talebini karşılayabilecek kapasitededir.

"Krediye erişim daha uygun koşullarda olabilecek"

"Kredi faizleri düşüş trendindedir. Bu olumlu gelişmeye rağmen faizler hala yüksektir. Bunun temel nedeni de bankaların kaynak maliyetlerinin hızla artmış olmasıdır.

"Bugün sanıyorum birçok bankada TL Vadeli mevduat kaynak maliyeti kredi faizlerinin üzerindedir.

"Bankaların kaynak maliyetlerinin düşmesi gerekir. Böylelikle krediye erişim daha uygun koşullarda olabilecektir.

"Bankaların da çok arzuladığı daha düşük faiz ortamı aktif kalitesini de olumlu yönde etkileyecektir.

"Yeniden yapılandırmaların önemli bir kısmını 2018'de geride bırakıyoruz"

"Yenilen yapılandırmalar, 2018'de bankacılık sektörünün önemli gündem maddeleri arasındaydı. Tüm bankalar bu konuda yakın iş birliğiyle çalıştı ve özverili bir yaklaşım sergiledi. Bu sayede büyük yeniden yapılandırmaların önemli bir kısmını 2018'de geride bırakacağız.

"Sektör bu yıl daha küçük ve orta çaplı şirketlere de önemli sayılacak ölçüde yeniden yapılandırma imkanı verdi.

"Ekonomide yaşanan zorlukların birlikte aşılmasına imkan sağlandı. İnanıyorum ki, önümüzdeki dönemde şirketlerimiz, bankalarımızdan da almış olduğu bu destekle, iş modellerinde gerekli iyileşmeleri yapacak ve ülke ekonomisine sağladıkları katma değerleri sürdürmeye devam edeceklerdir.

"Türk Telekom'u konusunda uzman bir yatırımcıya devretmek"

"Türk Telekom, ülkemiz için değerli ve son derece stratejik bir şirkettir. Geçtiğimiz günlerde sonuçlanan hisse devir işlemi, ortaklık yapısındaki belirsizliklerin kalkması adına son derece olumlu bir adımdır.

"Bu hisse devri ile Türk Telekom'un mevcut yatırım ve faaliyetlerini sorunsuz sürdürmesi, ileriye yönelik gerekli adımları zamanında atması ve de başarılı operasyon ve hizmetlerinin devamlılığı sağlanacaktır.

"Bankalar olarak temel amacımız mümkün olan en hızlı şekilde gerekli koşulları sağlayarak Türk Telekom hisselerini Türk Telekom'un ve ülkemizin stratejik çıkarlarını gözetebilecek ve Türk Telekom'u daha da ileriye taşıyacak, konusunda uzman bir yatırımcıya devretmek olacaktır. İnancım odur ki yeni dönemde, performansı yüksek bir yönetim sergilenecek ve sonunda tüm paydaşlar için katma değeri yüksek bir sonuç elde edilecektir.

"Yurt dışındaki gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz"

"Dünya belirsizliklerin yüksek olduğu bir dönemden geçiyor. En başta da gelişmekte olan ülkeler bu belirsizliklerden fazlasıyla etkileniyor.

"Türkiye de küresel ekonomiye ve konjonktüre entegre olmuş, önemli bir bölgesel ve ekonomik güç. Bu nedenle yurt dışındaki gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz.

"2018'de yurt dışında merkez bankalarının kararları, AB'deki gelişmeler, jeopolitik olaylar, ticaret müzakereleri, çevre ülkelere yaptırımlar gibi konular önemli gündem maddeleriydi. 2019'da da bu tür gündem maddeleri önemini koruyacak gibi duruyor.

"Bu nedenle, her gelişmekte olan ülkede olduğu gibi bizim iş dünyamızda da bu gelişmeleri yakından takip etmekte ve temkinli olmakta fayda var.

"2019 ekonomimiz ve sektör açısından çok daha olumlu bir yıl olacaktır"

"Dünyadaki tüm belirsizliklere rağmen 2019'un ekonomimiz ve sektörümüz açısından çok daha olumlu bir yıl olacağını düşünüyorum.

"Gelecek yıl ekonomik aktivite daha da hız kazanacaktır. Büyümenin temel olarak net ihracat kaynaklı devam etmesi önemli.

"Euro bölgesi büyüme görünümü Türkiye'nin ihracat performansı için de belirleyici olacaktır. Petrol fiyatları da özellikle cari açık için önemini koruyacaktır. 2019'da bütçe disiplini ve sıkı para politikasıyla cari açıkta iyileşme devam edecektir.

"Akbank 'Güveninizin Eseri' olmaya devam etti"

"Akbank başarılı bir yılı daha geride bırakıyor. Yılın ilk dokuz ayında ekonomimize sağladığımız kredi desteği 241 milyarı nakdi olmak üzere toplam 306 milyar TL seviyesine ulaştı.

"Yine aynı dönemde yüzde 22 oranın artan toplam mevduatımız 245 milyar TL düzeyine çıktı. Aktiflerimizi de yüzde 25 büyümeyle 426 milyar TL seviyesine çıkardık.

"Bankacılıkta güven en önemli konu. Müşterilerle ilişkiler ancak karşılıklı güvene dayalı olarak sürdürülebilir. 70 yıldır tüm bankacılık faaliyetlerimizde bizim için en temel yol gösterici, bu güveni korumak ve güçlendirmek olmuştur.

"2018'de 70. yılımızı kutladık, ve bugün 40 yılı aşkın bir süredir bankamızla çalışan müşterilerimiz var.

"Akbank 'güveninizin eseri' olmaya devam etti. Önümüzdeki dönemde de sağlam finansallarımız ve sektöre getirdiğimiz yeniliklerle "güveninizin eseri" olmaya devam edeceğiz.

"Akbank 2018 gibi zor bir yılda ekonomimize 4.8 milyar USD dış kaynak sağladı"

"Sağlam finansallarımız ve yurtdışındaki yüksek itibarımız sayesinde 2018 gibi zor bir yılda ekonomimize toplam 4.8 milyar USD tutarında dış kaynak sağladık. Ülke ve ekonomimize olan desteğimizi sürdürdük.

"Sermaye artırım kararı hissedarlarımızın ülkemize ve ekonomimize güveninin en önemli göstergesi

Akbank, Türkiye'de en güçlü sermayelerden bir tanesine sahip olmasına rağmen geçtiğimiz günlerde bir sermaye artırımı kararı aldı.

"Bu önemli karar hissedarlarımızın ülkemize ve ekonomimize olan güveninin önemli bir göstergesi. Sağlam özkaynağımız ve bankacılığa tedbirli yaklaşımımız bizim en önemli özelliklerimiz arasında.

"Sermayemizin daha da artması ile dünyadaki belirsizliklere karşı bankamızı daha da kuvvetli hale getiriyoruz.

"Aynı zamanda bu işlemimizle, piyasadaki rekabet gücümüzü daha da artıracak ve gelecekteki büyüme potansiyelinden daha da fazla yararlanabileceğiz.

"Geleceğimiz için insan kaynakları ve teknoloji yatırımlarımız devam ediyor"

"Temel amacımız müşterilerimize yüksek nitelikli, katma değerli, daha iyi hizmet sunabilmek ve Akbank farkını hissettirebilmek. Bunun da güçlü marka ve finansallarımızın yanı sıra, kuvvetli bir insan kaynakları ve de teknolojik altyapı ile sağlanabileceğine inanıyoruz.

"Bu nedenle gerek insan kaynaklarımız, gerekse teknolojimizin gelişimine son derece önem veriyor ve bu konulara önemli yatırımlar yapıyoruz. İnovasyon kültürünün de yaygınlaşmasına önem veriyoruz."

"2018'de yaygınlaştırmaya başladığımız Yeni Nesil Akbank Şubelerimiz; önümüzdeki yıl faaliyete geçecek Veri ve Yaşam Merkezimiz; genç, dinamik ve Türkiye'nin en iyi bankacıları olduğuna inandığım ekibimizle sektörde etkinliğimiz giderek artacak ve tüm paydaşlarımıza değer yaratmayı sürdüreceğiz." (Fotoğraflı) - İstanbul

Kaynak: DHA