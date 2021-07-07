Akbank banka ve kredi kartları çalışıyor mu? Akbank kartları ile ödeme yapılır mı, alışveriş yapılabiliyor mu?

Dün sabah itibarıyla sistemi çöken Akbank'taki yaşanan sorun, 24 saat geçmesine rağmen hala çözülemedi. İnternet sitesine giren müşterilerine yönelik bir açıklama yayınlayan Akbank, problemin banka anabilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklandığını belirtti. Peki, Akbank banka kartları çalışıyor mu, kredi kartları çalışıyor mu? 7 Temmuz Akbank resmi açıklama yapıldı mı? Akbank kartları ile ödeme yapılır mı?

Türk bankacılık devi Akbank'ta sistem çökmesi nedeniyle dün sabahtan beri binlerce müşteri mağdur durumda. Üzerinden 24 saat geçmesine rağmen bankanın mobil işlemleri, kredi kartı pos cihazları ve şubeler arasındaki sistemi hala çalışmıyor. Müşteriler kartla alışveriş yapamıyor, para çekemiyor ve para transferi yapamıyor. Peki, Akbank banka ve kredi kartları çalışıyor mu? Akbank kartları ile ödeme yapılır mı, alışveriş yapılabiliyor mu?

AKBANK NEDEN AÇILMIYOR, NEDEN ÇALIŞMIYOR?

Dün sabah itibarıyla sistemi çöken Akbank'taki yaşanan sorun, 24 saat geçmesine rağmen hala çözülemedi. İnternet sitesine giren müşterilerine yönelik bir açıklama yayınlayan Akbank, problemin banka anabilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklandığını belirtirken; 6 Temmuz 2021 olan kredi kartı borçlarının son ödeme tarihlerinin 7 Temmuz'a ertelendiği, kredilerde faiz işletilmemesi ve işleyen faizin geri ödenmesi kararının alındığı ifade edildi.

Türk bankacılık devi Akbank'ta sistem çökmesi nedeniyle dün sabahtan beri binlerce müşteri mağdur durumda. Üzerinden 24 saat geçmesine rağmen bankanın mobil işlemleri, kredi kartı pos cihazları ve şubeler arasındaki sistemi hala çalışmıyor. Müşteriler kartla alışveriş yapamıyor, para çekemiyor ve para transferi yapamıyor.

Akbank: "Kesintiler ana bilgisayardaki teknik sorunlardan kaynaklanıyor."

AKBANK BANKA VE KREDİ KARTLARI ÇALIŞIYOR MU?

Türk bankacılık devi Akbank'ta sistem çökmesi nedeniyle dün sabahtan beri binlerce müşteri mağdur durumda. Üzerinden 24 saat geçmesine rağmen bankanın mobil işlemleri, kredi kartı pos cihazları ve şubeler arasındaki sistemi hala çalışmıyor. Müşteriler kartla alışveriş yapamıyor, para çekemiyor ve para transferi yapamıyor.

KREDİ KARTI BORÇLARI ERTELENECEK Mİ?

Son ödeme tarihi gelen kredi, kredi kartı borçlarını ödeyemeyen vatandaşların endişeleri üzerine Akbank bugün ikinci bir açıklama daha yayınladı. Bankanın internet sitesine giren müşterilerine yönelik yapılan bilgilendirmede dün sabahtan beri devam eden sorunun banka ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklandığına vurgu yapılırken, son ödeme tarihi 6 Temmuz 2021 olan kredi kartı borçlarının son ödeme tarihlerinin 7 Temmuz'a ertelendiği, kredilerde faiz işletilmemesi ve işleyen faizin geri ödenmesi kararı alındığı ifade edildi.

7 TEMMUZ AKBANK YENİ AÇIKLAMASI NEDİR?

Twitter üzerinden yapılan yeni resmi açıklama şu şekilde:

"06.07.2021 tarihinde başlayan ve bankamız ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintiler sürmektedir. Müşterimize hizmet verdiğimiz tüm kanallarımız bu sorundan etkilenmektedir. İlgili birimlerimiz ve teknoloji iş ortaklarımız çözüm için çalışmalarına devam etmektedir.

Durumun siber saldırıdan kaynaklandığına dair internet ve sosyal medyada yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bankamız ve müşterimizin bilgi ve kayıtlarına ilişkin herhangi bir güvenlik problemi bulunmamaktadır, sorunun giderilmesini takiben işlemlerimiz devam edecektir.

Müşterimizin, bu süreçte yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için aldığımız önlemlere Akbank.com'dan ulaşılabilirler.

Bu süre zarfında hizmetlerimizde yaşanan aksaklıklar için özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz."