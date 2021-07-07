Akbank, ATM'lerinin yeniden hizmet vermeye başladığını duyurdu
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Akbank, ATM'lerinin yeniden hizmet vermeye başladığını duyurdu

Akbank, ATM'lerinin yeniden hizmet vermeye başladığını duyurdu
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol - Haberler | Güncel

Akbank, ATM'lerinin yeniden hizmet vermeye başladığını, kartlı işlemlerin tüm ATM'lerden ve üye iş yerlerinden gerçekleştirebileceğini bildirdi.

Akbank, ATM'lerinin yeniden hizmet vermeye başladığını, kartlı işlemlerin tüm ATM'lerden ve üye iş yerlerinden gerçekleştirebileceğini bildirdi.

Akbank'ın Twitter hesabından, bankanın hizmet kesintileri ile ilgili yeni bir açıklama yapıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"ATM'lerimiz yeniden hizmet vermeye başladı. Kartlı işlemlerinizi, tüm ATM'lerimizden ve üye iş yerlerinden gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca 12.07.2021 tarihine kadar tüm diğer banka ATM'lerinden Akbank Kart'ınızla yapacağınız para çekme ve yatırma, kredi kartı borç ödeme ve görüntüleme işlemlerinden diğer bankalar tarafından alınan ücretler iade edilecektir. Diğer kanallarımız kullanıma açıldıkça konu ile ilgili sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol

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