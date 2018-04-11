Akbank'a Mergermarket'ten Ödül

Akbank, Mergermarket'in yatırım bankacılığı yarışmasında, "Enerji, Altyapı Hizmetleri ve Madencilik" alanında Birleşme ve Satınalma (M&A) ödülünü kazandı.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, bu yıl ilk kez katıldığı Mergermarket "Ortadoğu Birleşme ve Satınalma Ödülleri" (Middle Eastern M&A Awards) kapsamında, geçen yılın en dikkati çekici işlemleri arasında yer alan Vitol - VIP Turkey Enerji A.Ş.'nin Petrol Ofisi'ni satın alım finansmanındaki üstlendiği koordinatör görevindeki başarısıyla "Enerji, Altyapı Hizmetleri ve Madencilik M&A" ödülünü aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Kurumsal ve Yatırım Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Levent Çelebioğlu şunları kaydetti:

"Yatırım Bankacılığı alanındaki başarılarımızın, bu sene aldığımız Bonds&Loans Ödüllerinden sonra, Mergermarket tarafından da bu ödül ile layık görülmesi bizim için gurur verici. İlk kez katıldığımız Mergermarket'in Ortadoğu Birleşme ve Satınalma Ödüllleri' yarışmasında aldığımız bu ödülün bir tesadüf olmadığını düşünüyoruz. Katıldığımız ve liderlik ettiğimiz her işlemde, özellikle finansmanda, her zaman daha yüksek düzeyde müşteri memnuniyeti hedefliyoruz. Akbank Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı olarak tüm enerjimizi Türkiye piyasasında yoğunlaştırdığımız için müşterilere en verimli ve üstün hizmeti veriyoruz.

Akbank Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı altındaki hizmetlerimizi; Ak Yatırım ve Ak Portföy gibi, her biri kendi alanında uzman ve geniş yetkilere sahip farklı kurumların katılımıyla sunuyoruz. Böylece ortaya, uzman kuruluşların güçlerinin birleştirildiği Akbank Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı sinerjisi çıkıyor. Söz konusu uzman kuruluşların bir çatı altında verdikleri hizmetler, birbirini tamamlayıcı ve sofistike nitelikler kazanıyor. Her işlemimizle müşterilerimize uygun, özel butik çözümler sunuyoruz"