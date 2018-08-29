Akbank 17 Ödülle Grand Stevie Winner Unvanını Aldı!
Akbank 74 ülkeden yüzlerce kurumun katıldığı Stevie Awards'da aldığı ödüllerle, Grand Stevie Winner unvanı alarak tüm dünya sıralamasında 6. sıradan Top 10'a girdi.
Akbank, uluslararası iş dünyasının en prestijli ödüllerinden International Business Awards (Uluslararası İş Dünyası Ödülleri) kapsamında, 6 kategoride 17 Stevie ödülünün sahibi olarak Türkiye'den katılan şirketler arasında en çok ödül alan marka oldu.
İş dünyası tarafından yakından takip edilen Stevie Awards sonuçları açıklandı. Akbank, bu yıl 74 ülkeden 3.900 katılımın yapıldığı dünyanın tek uluslararası iş ödülleri programı Stevie Ödülleri'nde; "4 Altın", "5 Gümüş" ve "8 Bronz" olmak üzere toplam 17 ödül birden kazandı. Bankacılığın geleceğini bugünden müşterilerine sunan ve teknoloji yatırımlarına hızla devam edenAkbank, bu yıl mobil uygulamalardan pazarlama projelerine kadar pek çok kategoride aldığı ödüllerle sayıyı 17'ye çıkardı. Türkiye'nin En Değerli Banka Markası olan Akbank, yenilikçi ürün ve hizmetleriyle dikkat çekiyor.
AKBANK STEVİE'DE ÖDÜLLERİ TOPLADI!
Bu yıl 15. kez düzenlenen Stevie Uluslararası İş Dünyası Ödülleri'ni kazananlar, küresel düzeyde birçok alanda uzmanlaşmış toplam 270 profesyonelin iki aylık yoğun çalışmaları sonucunda belirlendi. Bu kapsamda, International Business Awards Jürisi, Akbank'ı şu alanlarda ödüllendirdi:
1 - Mobil Site ve Uygulama Ödülleri Kategorisi
Eğitim ve Başvuru- Akbank Akademi Mobil Uygulama : ALTIN STEVIE
2 - Mobil Site ve Uygulama Ödülleri Kategorisi
Müzik - Akbank Sanat - Şehrin Caz Hali: ALTIN STEVIE
3 - Mobil Site ve Uygulama Ödülleri Kategorisi
Eğitim - Akbank Akademi Mobil Uygulama : ALTIN STEVIE
4 - Web Sitesi Ödülleri Kategorisi
Kâr Amacı Gütmeyen Organizasyonlar- Akbank Sanat Web Sitesi: GÜMÜŞ STEVIE
5 - Halkla İlişkiler Ödülleri Kategorisi
Yılın İletişim ve Halkla İlişkiler Kampanyası- 27. Akbank Caz Festivali: BRONZ STEVIE
6 - Halkla İlişkiler Ödülleri Kategorisi
Yılın İletişim ve Halkla İlişkiler Kampanyası- Ai Weiwei Sergisi Sponsorluğu: BRONZ STEVIE
7 - İnsan Kaynakları Ödülleri
Yılın İnsan Kaynakları Ekibi- Tebrikler Akbanklı: GÜMÜŞ STEVIE
8 - Pazarlama Ödülleri Kategorisi
Yılın Markalı İçerik Kampanyası: Babalar Günü Kampanyası-Baba Bank: BRONZE STEVIE
9 - Pazarlama Ödülleri Kategorisi
Yılın Bağlantılı Topluluğu- Akbank Sanat Instagram Kampanyası #FILMOLSUN: GÜMÜŞ STEVIE
10 - Pazarlama Ödülleri Kategorisi
Kurumsal İtibar/ Profesyonel Hizmetler- Akbank 70. Yıl/ Yetmişiz: BRONZ STEVIE
11 - Pazarlama Ödülleri Kategorisi
Kartlar - Akbank Axess Mobil Uygulama: ALTIN STEVIE
12 - Pazarlama Ödülleri Kategorisi
Finansal Ürün ve Hizmetler- Akbank Hayatın Kalbinde Kampanyası: BRONZ STEVIE
13 - Pazarlama Ödülleri Kategorisi
Yılın Online Pazarlama Kampanyası- Akbank Yatırım Hizmetleri- Instagram'da Evlilikler: BRONZ STEVIE
14 - Pazarlama Ödülleri Kategorisi
Yılın Küçük Bütçeli Pazarlama Kampanyası- Akbank Yatırım Hizmetleri- Instagram'da Evlilikler: BRONZ STEVIE
15 - Yeni Ürün Ödüllere Kategorisi
Yılın En İyi Ürün/ Hizmeti- Akbank Fijital Pazarlama Deneyimi: GÜMÜŞ STEVIE
16 - Yeni Ürün Ödüllere Kategorisi
Yılın En İyi Ürün/ Hizmeti- Medya & Eğlence- Akbank Sanat- Şehrin Caz Hali: GÜMÜŞ STEVIE
17 - Yeni Ürün Ödüllere Kategorisi
Yılın En İyi Ürün/ Hizmeti- İçerik- İçerik Pazarlama Çözümleri- Akbank Sanat- Şehrin Caz Hali: BRONZE STEVIE