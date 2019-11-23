'Akbaba' operasyonuyla yakalanan arazi çetesi, 3 milyonluk vurgun yapmış

23.11.2019 10:38 | Son Güncelleme: 23.11.2019 10:38

ADANA'da, suç örgütü kurarak çiftçilerin arazilerine el koyan, sahte belge düzenleyerek gerçek sahipleri adına kredi çeken ve polisin 'Akbaba' adı verdiği operasyonla yakalanan 18 şüphelinin, 3 milyon liralık vurgun yaptığı ortaya çıktı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Büro ekipleri, Yüreğir ve Karataş ilçelerinde, çiftçilerin arazilerine tehditle el koyup, sahte belge ile kredi çeken suç örgütüne yönelik operasyon yaptı. Akbaba adı verilen operasyonda 15 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. 18 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalada, 4 av tüfeği ile kredi çekmek için düzenlenen 400 sahte belge ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

3 MİLYON KREDİ ÇEKMİŞLER

6 ay boyunca teknik ve fiziki takibe alınan çetenin, Karataş ilçesinde görevli bir muhtarla işbirliği yaparak 74 vatandaşın 65 parsel arazisine zorla el koyduğu belirlendi. Çetenin sahte evraklarla, 3 milyon lira kredi çektiği de saptandı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA