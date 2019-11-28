Akay: "Seyhan'ın yaşam kalitesini daha da artıracağız"

28.11.2019 10:32 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:37

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, sabahın erken saatlerinde Temizlik İşleri, Park Bahçeler ve Yol İşleri Müdürlüklerinde görevli personelleri ziyaretinde, "Sizlerle Seyhan'ın yaşam kalitesini daha da artıracağız" dedi.



Başkan Akif Kemal Akay, sabahın erken saatlerinde Temizlik İşleri, Park Bahçeler ve Yol İşleri Müdürlüklerinde çalışan işçileri ziyaret etti. Akay, işçilere çay, simit ve börek ikramında bulundu.



Seyhan'ın ciddi kaynakları olduğunu aktaran Başkan Akay, işçilere yönelik yaptığı konuşmada, "Bizim ciddi insan kaynağımız var. Bu kaynak sizlersiniz. Sizinle birlikte Seyhan'ın yaşam kalitesini daha da artıracağımıza inanıyorum. İşimiz zor. Ancak sizleri görünce zor olan işimizin kolaylaşacağını görüyorum. Seyhanlıya verdiğiniz hizmette kolaylıklar diliyorum" diye konuştu.



Birim müdürlerinin de olduğu ziyaretlerde işçilerle sohbet eden Başkan Akay, "İnsan kaynağımızı en doğru şekilde kullanarak üreterek başaracağız. Seyhanlıya hassas, titiz ve kaliteli bir şekilde hizmet etmenizi istiyorum. Hizmetin en iyisini sunun. Halkımızın mutluluğu bizim mutluluğumuz olacaktır" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İHA