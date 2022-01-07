Akay: "Seyhan'ı geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçireceğiz"

SEYHAN, ADANA (İHA) - Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Seyhan'ı geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçireceklerini söyledi.

Başkan Akay, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" nedeniyle, Adana ve ilçelerinde görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

Gazetecilerin gününü kutlayan Akay, görevdeki bin gününü geride bırakması sebebiyle belediye olarak yaptıkları projeleri ve bundan sonra yapacakları çalışmalar hakkında da bilgilendirme yaptı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayan Başkan Akay, Akay, "Sizler bu işin ne kadar zor yapıldığını iliklerinize kadar hissediyorsunuz. Gerçekten yıllar önce çalışan gazetecileri düşündüğümde ek bir işe kazanca ihtiyacı yoktu. Ailesini çok rahat geçindiriyordu. Fakat şimdi çalıştıkları dönemde çoğunlukla sıkıntı çekiyorlar. Zor bir işi yaptığınıza inanıyorum" dedi.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, gazetecilere başkan seçildikleri günden bu yana bin günde yapılan ve yapılması planlanan projelerini anlattı. Seyhan'ı geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçireceğiz diyen Akay, "Seyhan için bütün projelerde ve çalışmalarda birlik bütünlük içinde çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Tabiki vatandaşlarımızın yaşam konforunu düşünerek alt yapı ve üst yapı çalışmaları, meydanlar, parklar ve sosyal yaşam alanlarıyla Seyhan için en iyisini yapacağız" dedi. - ADANA