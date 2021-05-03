Akay: "Kapanmayı hizmet için fırsata çevirdik"
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Akay: "Kapanmayı hizmet için fırsata çevirdik"

Akay: 'Kapanmayı hizmet için fırsata çevirdik'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Seyhan Belediyesi, tam kapanma döneminde asfalt hamlesini, park ve bahçeleri çiçek bahçesine dönüştürme ve ibadethanelerin temizliği çalışmalarını hızlandırdı.

Seyhan Belediyesi, tam kapanma döneminde asfalt hamlesini, park ve bahçeleri çiçek bahçesine dönüştürme ve ibadethanelerin temizliği çalışmalarını hızlandırdı.

Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tam kapanma kararının ardından, Seyhan Belediyesi Fen İşleri, Park Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, halkın ortak kullanım alanlarına yönelik çalışmalarına hız verdi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yapılan planlama dahilinde tam kapanma döneminde İsmetpaşa, Yeşilyurt, Gülbahçesi, Dağlıoğlu, Yeşilevler, Fevzipaşa, Fatih, Yeşiloba ve Uçak Mahallesinde asfalt onarım, bakım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. İsmetpaşa Mahallesindeki asfalt serim çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Akay, sıkıntılı bir dönemden geçildiğine işaret etti. Tam kapanmanın halk sağlığı açısından zorunluluk haline geldiğini belirten Başkan Akay, "Seyhan Belediyesi olarak bu dönemde tam kadroyla hizmetlerimizi daha hızlı yapmaya çalışıyoruz. Sokağa çıkma kısıtlamasının bir anlamda avantaja çevirmeye çalışıyoruz. Sıkıntıların hepsini bir anda çözebilmemiz mümkün değil ama en aza indirmek temel hedefimiz. Umuyoruz ki, hayat normale döndüğü zaman bizler vatandaşlarımıza yeni ve güzel bir şeyler sunmuş oluruz" dedi.

Eş zamanlı olarak Park, Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de Seyhan'daki parkların bakım, onarım çalışmalarını hızlandırarak, çiçek bahçesine dönüştürmek için mevsim çiçekleriyle parkları donatmaya başladı. Muhtarlarla birlikte parklardaki çalışmaları da denetleyen Başkan Akay, "Tam kapanma uygulamasının sona ermesinin ardından vatandaşlarımız sokağa çıktığında çok daha güzel parklarla karşılaşacaklar" diye konuştu.

Ramazan Bayramını da içine alan tam kapanma döneminde bayram öncesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de günlük rutin temizlik hizmetlerinin yanı sıra, ibadethanelere yönelik temizlik çalışmalarını da hızlandırdı. Ramazan Bayramı öncesinde ilçe genelindeki tüm ibadethanelerin temizliğinin tamamlanması hedefleniyor. - ADANA

Akay: 'Kapanmayı hizmet için fırsata çevirdik'
Akay: 'Kapanmayı hizmet için fırsata çevirdik'
Akay: 'Kapanmayı hizmet için fırsata çevirdik'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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