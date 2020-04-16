SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Akay: "Çiftçinin elektrik borçları hasat zamanına kadar ertelenmeli" - Ekonomi
Kayseri, Ekonomi

Akay: "Çiftçinin elektrik borçları hasat zamanına kadar ertelenmeli"

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, ülkenin içerisinde bulunduğu zor dönemde özellikle çiftçinin sulama konusundaki elektrik borçlarının ertelenmesi hususunda beklentisi olduğunu bildirdi.

16.04.2020 13:36 | Son Güncelleme: 16.04.2020 13:36
Akay:

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, ülkenin içerisinde bulunduğu zor dönemde özellikle çiftçinin sulama konusundaki elektrik borçlarının ertelenmesi hususunda beklentisi olduğunu bildirdi.

Kayseri Şeker'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Akay, çiftçiye her dönemde destek verdiklerini, mazottan gübreye, tohumdan ilaca kadar her türlü ihtiyacın zamanında karşılandığını belirtti.

Kayseri Şeker olarak çiftçiye ellerinden geldiğince her türlü desteği sağladıklarını vurgulayan Akay, "Şu ana kadar üretimde gerekli olan 65 bin tonluk gübrenin 44 bin tonu çiftçilerimize dağıtılmış durumda ve dağıtılmaya da devam ediyor. Bu da yaklaşık 100 milyon liralık bir rakama tekabül ediyor. Buna ek olarak Turhal Şeker Fabrikamızın da bölgeleri dahil olmak üzere motorin dağıtımı devam ediyor. Kayseri ve Boğazlıyan'da 1 milyon 950 bin litre mazot dağıtımı gerçekleştirildi. Turhal'da ise 330 bin litre dağıtım gerçekleştirildi. Tabi tohum ve ilaç konusunda da çiftçimizin ihtiyaçları temin edilerek karşılanmış oldu." ifadelerini kullandı.

Çiftçinin özellikle ekim safhasındaki en büyük ihtiyacının sulama olduğunu aktaran Akay, yeterli yağışın mümkün olmadığı hallerde açılacak su kuyularının ortaya çıkaracağı elektrik faturalarının çiftçi açısından büyük bir sorun teşkil ettiğini kaydetti.

Salgın ortamında desteğe her zamankinden fazla ihtiyaç duyan çiftçinin, elektrik borçlarının hasat zamanına kadar ertelenmesini talep ettiğini aktaran Akay, şunları kaydetti:

"Biz Kayseri Şeker olarak kendi nezdimizde çiftçimize en iyi şekilde destek olurken, kooperatife bağlı olmadan ekim ve üretim yapan çiftçilerimiz de var. Kooperatife bağlı olsa bile çiftçinin gücünün yetmeyeceği durumlar var. Özellikle sulama konusunda gereken yağış olmazsa, tüm tarımsal ürünlerde tohumun filizlenmesi mümkün olmayabiliyor. Bunun telafi edilebilmesi için su kuyularının açılmasına ve sulama yapılmasına ihtiyaç var. Su kuyularının açılması demek, elektrik faturalarının peşin peşin kesilmesi demek. Çiftçimiz bu manada ciddi sıkıntılar yaşıyor ve yaşamaya başlayacak. İşte bu ortamda, vergilerin, sigortaların, beyannamelerin ertelendiği bu ortamda, çiftçiye de bu manada destek verilmesi lazım. Çiftçimizin devletimizden, siyasetçilerimizden ve kamu yöneticilerimizden beklentisi, bu borçların ertelenmesidir. Bilhassa hasat dönemine kadar hiç olmazsa bu faturaların ertelenmesinde, çiftçimiz için büyük fayda vardır. Hasat ayı birçok üründe ağustos ayı olurken, pancarda bu dönem eylül ve ekim aylarına denk gelmektedir. Özellikle bu aylara kadar erteleme olursa çiftçimiz açısından büyük rahatlama olacaktır."

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Milli Dayanışma Kampanyası'na destek 1,7 milyar liraya yaklaştı Ekonomi
Milli Dayanışma Kampanyası'na destek 1,7 milyar liraya yaklaştı
Koronayla mücadele sürerken çiftçiler üretime aralıksız devam ediyor Ekonomi
Koronayla mücadele sürerken çiftçiler üretime aralıksız devam ediyor
TESK, sokağa çıkma yasağında bakkal ve büfelerin açık kalmasını önerdi Ekonomi
TESK, sokağa çıkma yasağında bakkal ve büfelerin açık kalmasını önerdi
Bakan'dan işçi ve patrona güzel haber! Ödemeler daha hızlı yapılacak Ekonomi
Bakan'dan işçi ve patrona güzel haber! Ödemeler daha hızlı yapılacak
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum Ekonomi
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum
Araç sahiplerini sevindirecek gelişme! Motorine büyük indirim geliyor Ekonomi
Araç sahiplerini sevindirecek gelişme! Motorine büyük indirim geliyor
Üreticilerden vatandaşa çağrı: Panik yapmayın, 6 aylık gıda ve içecek stoğumuz var
Üreticilerden vatandaşa çağrı: Panik yapmayın, 6 aylık gıda ve içecek stoğumuz var
Altının gram fiyatı 383,2 lirayla tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 383,2 lirayla tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor
G20, dünyanın en fakir ülkelerinin borçlarının yıl sonuna kadar ertelenmesi konusunda anlaştı
G20, dünyanın en fakir ülkelerinin borçlarının yıl sonuna kadar ertelenmesi konusunda anlaştı
Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti
Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti
Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu azaldı
Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu azaldı
Virüse karşı ekonomik önlemler içeren teklif Meclis'ten geçti! İşte madde madde yeni önlemler
Virüse karşı ekonomik önlemler içeren teklif Meclis'ten geçti! İşte madde madde yeni önlemler
Koronavirüsü fırsat bilen aracılar, küçükbaş hayvan alımında fiyatları 10 TL aşağıya çekerek besicileri mağdur etti
Koronavirüsü fırsat bilen aracılar, küçükbaş hayvan alımında fiyatları 10 TL aşağıya çekerek besicileri mağdur...
Denizcilikle ilgili belgeler koronavirüs nedeniyle 3 ay süreyle uzatıldı
Denizcilikle ilgili belgeler koronavirüs nedeniyle 3 ay süreyle uzatıldı
Fahiş fiyat uygulayanların cezası 100 bin TL'ye, stokçuluk yapanların cezası ise 500 bin TL'ye çıkacak
Fahiş fiyat uygulayanların cezası 100 bin TL'ye, stokçuluk yapanların cezası ise 500 bin TL'ye çıkacak
İki İngiliz ilaç devi koronavirüs aşısı için güçlerini birleştirdi
İki İngiliz ilaç devi koronavirüs aşısı için güçlerini birleştirdi
Amazon'un sahibi Jeff Bezos'un serveti, koronavirüs sayesinde 24 milyar dolar arttı
Amazon'un sahibi Jeff Bezos'un serveti, koronavirüs sayesinde 24 milyar dolar arttı
Tahribattan sonra Salda Gölü'nün içler acısı hali havadan görüntülendi
Tahribattan sonra Salda Gölü'nün içler acısı hali havadan görüntülendi
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi
Son Dakika: Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak
Son Dakika: Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak
ABD'de sanayi üretimi Mart'ta yüzde 5,4 azalarak 74 yılın en sert düşüşünü kaydetti
ABD'de sanayi üretimi Mart'ta yüzde 5,4 azalarak 74 yılın en sert düşüşünü kaydetti
Kapadokya bölgesini bu yıl 322 bin 894 turist ziyaret etti
Kapadokya bölgesini bu yıl 322 bin 894 turist ziyaret etti
Tofaş üretime başlama tarihini 4 Mayıs'a erteledi
Tofaş üretime başlama tarihini 4 Mayıs'a erteledi
Perakendeciler alışverişlerin Cuma akşamına kalmadan gerçekleştirilmesini öneriyor
Perakendeciler alışverişlerin Cuma akşamına kalmadan gerçekleştirilmesini öneriyor
IMF'den 'mali dengelerin kötüleşeceği' uyarısı: Salgın tüm ülkelerin ekonomisini etkileyecek
IMF'den "mali dengelerin kötüleşeceği" uyarısı: Salgın tüm ülkelerin ekonomisini etkileyecek
Yerli solunum cihazında seri üretim başladı
Yerli solunum cihazında seri üretim başladı
Balıkçılık av sezonu bugün sona erdi
Balıkçılık av sezonu bugün sona erdi
Somon zincir marketlerde üç gün boyunca 39,90 liradan satılacak
Somon zincir marketlerde üç gün boyunca 39,90 liradan satılacak
Milli Piyango, Milli Dayanışma Kampanyası'na destek için BMW ödüllü piyango düzenleyecek
Milli Piyango, Milli Dayanışma Kampanyası'na destek için BMW ödüllü piyango düzenleyecek
Türk Eczacıları Birliği: Devletin verdiği 5 maske yetersiz, satış yapılmalı
Türk Eczacıları Birliği: Devletin verdiği 5 maske yetersiz, satış yapılmalı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Özkoç Özlem Zengin Lütfü Türkkan Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Ümit Besen Serdar Ortaç Acun Ilıcalı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Tamer Tuna Ronaldinho Fatih Terim Sergen Yalçın Cristiano Ronaldo
Daha Fazla İnfaz Kadın Nisan Instagram
Şu an buradasınız: Akay: "Çiftçinin elektrik borçları hasat zamanına kadar ertelenmeli" - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.4.2020 14:16:47. #1.15#
title