Akay, belediye çalışanları ve çocuklarla bayramlaştı
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Akay, belediye çalışanları ve çocuklarla bayramlaştı

Akay, belediye çalışanları ve çocuklarla bayramlaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, önce belediye çalışanlarını sonra da çocukları ziyaret ederek bayramlaştı.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, önce belediye çalışanlarını sonra da çocukları ziyaret ederek bayramlaştı.

Belediye ana hizmet binası ile şantiyelerde görev başındaki çalışanları tek tek ziyaret eden Başkan Akay, çalışanların ve işlem yaptırmak için belediyede bulunan vatandaşların bayramını kutladı. Maaşları, bayram ikramiyeleri ve banka promosyonu bayram öncesinde hesaplarına aktarılan belediye çalışanları Başkan Akay'a teşekkür edip, bayramını kutladı. Başkan Akay, "Emeğiniz çok değerli ve önemli. Kurban Bayramı'nı ailelerinizle, sevdiklerinizle birlikte mutlu ve huzurlu bir şekilde geçirmenizi diliyorum" dedi.

Daha sonra mahallerde çocuklarla ve aileleriyle bayramlaşan Başkan Akay, "Çocuk gülerse, tüm dünya güler. Çocuk mutlu olursa tüm dünya mutlu olur. Çocuklarımız en değerli hazinelerimiz, geleceğimiz, umudumuzdur" diye konuştu.

Başkan Akay, Kurban Bayramı'nın tüm dünyaya sağlık, barış ve huzur getirmesi dileğinde bulundu. - ADANA

Akay, belediye çalışanları ve çocuklarla bayramlaştı
Akay, belediye çalışanları ve çocuklarla bayramlaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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