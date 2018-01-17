Akay 2017-2018 Vintage Ballerina Koleksiyonu

1974 yılından beri özgün modelleri ile orijinalliğin, zarafetin ve kalitenin harmanlandığı koleksiyonları ile gelinlik denince ilk akla gelen isim 'AKAY'….

'AKAY',yıllardır, evlilik hayali kuran modern genç kızları etkileyen zarif görünümlere imza atmaya devam ediyor. Aşkın ve güzelliğin birlikteliğine bambaşka bir boyut kazandırıyor.

Baş tasarımcısı Sezanur Akay'ın tasarımcılığıyla 40 yılı aşkın tecrübesi ile'Her güzel gelinlik güzel olmaz' anlayışıyla koşulsuz müşteri memnuniyeti prensibini benimseyen 'Akay' modern ve romantik çizgisi, ödünsüz ve rakipsiz kalite anlayışıyla gelin adaylarına hizmet vermeye devam ediyor. Onbinlerce unutulmaz gelinliğe imza atan 'Akay' hayatınızın bu en önemli günü için, en özel ve en titiz servis anlayışını bir kurum felsefesi haline getiriyor.

2017 – 2018 KOLEKSiYONU Vintage ballerina

Bu sezon koleksiyonda, vintage, ipek tül danteller, uçuş uçuş bohem stiller, çok kabarık etekler hakim… Renklerde ise flu renkler dikkat çekiyor… Sırt detayları, dantel kollar, demonte askılar, balık modeller cok revacta..

Klasik gelinlik modellerinin dışındaki koleksiyonda balerin etkisi yaratan kabarık etekler kadar sade ama romantik düz kesimli gelinlikler de yer alıyor. Koleksiyonun ilham kaynaklarını sihirli peri masalları ve masum aşk oluşturuyor. Doğal uçuş uçuş bohem siluet ile birleşince gelinlik modelini vintage bir rüyaya dönüştürüyor

Bir supriz olarak da gelinlerin kına ve after party'lerinde de Akay şıklığının devamının sağlanması için mini olabilen gelinlikler de yer alıyor…