HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Akasya ve Akbatı Alışveriş Merkezleri kapılarını 'sıfır risk' prensibiyle 1 Haziran'da açacak

Halk sağlığını koruma adına, 19 Mart tarihinde kendi inisiyatifi ile kapatma kararı alan AVM'lerden Akasya ile Akbatı, 1 Haziran'da kapılarını tekrar açacağını duyurdu.

Akasya ve Akbatı Alışveriş Merkezleri kapılarını 'sıfır risk' prensibiyle 1 Haziran'da açacak
22.05.2020 14:55 | Son Güncelleme: 22.05.2020 14:58

Halk sağlığını koruma adına, 19 Mart tarihinde kendi inisiyatifi ile kapatma kararı alan AVM'lerden Akasya ile Akbatı, 1 Haziran'da kapılarını tekrar açacağını duyurdu. Aradan geçen süre içinde 'Sıfır risk' prensibiyle hizmet alanlarındaki alt yapısını 'yeni normale' göre düzenleyen Akbatı ve Akasya, yine halk sağlığını gözeterek en son hizmete giren AVM'ler arasında yer alacak.

Akiş GYO çatısı altında faaliyet gösteren ve Türkiye'de kovid-19 salgının görülmesinden sonra halk sağlığını gözeterek, kendi inisiyatifi ile hizmete ara verme kararı alan Akasya ve Akbatı Alışveriş Merkezleri, 1 Haziran tarihinden itibaren 'Sıfır risk' prensibi ile tekrar hizmete başlıyor. Salgının etkilerinin görülür biçimde azalmaya devam edeceği beklentisiyle bu karar alınırken, aradan geçen süre içinde ise kamu sağlığı gözetilerek, hizmet alanlarının alt yapısı 'yeni normal'e göre düzenlendi.

Sıfır risk prensibinden ödün yok

Akasya ve Akbatı'da, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nca açıklanan yönergeler doğrultusunda ve İş Güvenliği Uzmanları'nın koordinasyonunda birçok önlem hayata geçirildi. Akiş GYO A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Gökşin Durusoy, "İlk biz kapattık, en son biz açıyoruz. Geçen süre içinde yeni normale dönüş için 'sıfır risk' prensibi doğrultusunda hazırlıklarımızı yaptık. Halkımızın sağlığını ön planda tutarak, dünya genelinde hayata geçirilen birçok modeli de inceledik. Aldığımız önlemlerde kullandığımız ileri teknoloji ürünler ve uygulamalarla 1 Haziran'da açılışa hazırız." dedi.

Yüzde yüz temiz hava

Yapılan bilgilendirmede; çalışmalar kapsamında Akasya ve Akbatı'da havalandırma sistemleri yüzde 100 taze hava ile beslenerek iklimlendirme oluşturuldu. ULV cihazları sayesinde tüm alanları kapsayacak şekilde (havalandırma kanalları dahil) dezenfeksiyon işlemlerini sağlanıyor. Havalandırma santrallerinde ve asansör içlerinde bulunmak üzere UV kullanarak bakteri ve virüsleri yok eden cihazlar konumlandırılıyor. Misafirler, Akasya ve Akbatı AVM'lerin kendi mobil aplikasyonları üzerinden her an hava kalitesini güncel olarak takip edilecek- edecek şekilde güncelleniyor.

Kişi sayısı anlık takip edilecek

AVM içerisinde 'Her 10 metrekareye 1 kişi' kuralı dikkate alınarak ziyaretçi sayısı anlık olarak kontrol edilecek. Alışveriş merkezleri içerisindeki ziyaretçi yoğunluğu dijital sayım cihazları ile takip edilerek girişler kontrollü olarak sağlanacak. AVM içindeki kişi sayısı giriş kapılarında bulunan ekranlar aracılığıyla misafirler tarafından anlık olarak takip edilebilecek. Misafirler AVM içlerine sadece maske takmak suretiyle kabul edilecek. Girişlerde; ziyaretçilerin ateş ölçümü Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği kriterlerdeki termal kameralar ile temassız olarak yapılacak. Giriş kapıları ve tüm koridorlarda geliş-gidiş işaretlemeleri ile sosyal mesafe uyarı yönlendirmeleri yapılacak.

Yürüyen merdivenler ve asansörlerde hijyen

AVM ziyaretçilerinin en sıklıkla temas ettiği alanların başında gelen yürüyen merdivenlerin el bantları için UV ışıkları ile sterilize eden cihazlar tedarik ediliyor. Asansörlerde temassız kullanım için kat yönlendirmeleri ayak pedalları ile yapılırken ayrıca sadece engelli, hamile, pusetli ve yaşlı misafirler tarafından en fazla iki kişinin kullanacağı şekilde hizmete sunulacak. Yürüyen merdivenlerde de misafirlerin üç basamak mesafe kuralına uymaları istenecek.

Hijyen timleri denetim yapacak

Sirkülasyonun yoğun olduğu noktalarda; rutin dezenfeksiyon işlemlerinin artırılmasının yanı sıra devamlı kontrol edilmesi için 'Özel Hijyen Ekipleri' oluşturuldu. Sıfır risk politikası ve toplum sağlığına verilen öncelik kapsamında özel olarak görevlendirilen bu ekipler tüm ortak alanlarda dezenfeksiyon işlemlerinin kontrolünden sorumlular. Ayrıca tüm taşeronlar ve ilgili saha personellerine açılış sonrası süreç ile ilgili eğitimler verilmeye devam ediliyor.

Öte yandan; tuvaletlerin içinde de sosyal mesafe kuralları titizlikle uygulanacak. Yan yana olan kabinler, pisuarlar ve lavabolar aralıklı olarak kullanılacak. Tuvaletlerde gerekli sayım alt yapısı oluşturularak anlık kullanım sayısı takibi yapılacak ve her 10 metrekareye 1 kişi kuralının uygulanması sağlanacak. Tuvaletlerin girişlerinde bulunan dijital ekranlar doluluk oranlarına göre gerekli yönlendirmeleri sağlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı Ekonomi
Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor Ekonomi
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler Ekonomi
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler
Güne yükselişle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor Ekonomi
Güne yükselişle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Erdoğan'ın test ettiği Türkiye'nin zırhlı pikap aracı Tulga, seri üretime hazır Ekonomi
Erdoğan'ın test ettiği Türkiye'nin zırhlı pikap aracı Tulga, seri üretime hazır
Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor Ekonomi
Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor
Atıl durumdaki kömürlük 500 kişiye ekmek kapısı oldu
Atıl durumdaki kömürlük 500 kişiye ekmek kapısı oldu
Güne değer kazancıyla başlayan gram altın 380,2 liradan işlem görüyor
Güne değer kazancıyla başlayan gram altın 380,2 liradan işlem görüyor
Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün yatırılacak
Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün yatırılacak
Karpuzun fiyatı yüksek olunca pazarlarda dilimle satılmaya başlandı
Karpuzun fiyatı yüksek olunca pazarlarda dilimle satılmaya başlandı
Vatandaşlar, 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi soluğu pazarlarda aldı
Vatandaşlar, 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi soluğu pazarlarda aldı
Sabancı Holding, Sağlık Bakanlığı'na 150 bin hızlı tanı kiti bağışladı
Sabancı Holding, Sağlık Bakanlığı'na 150 bin hızlı tanı kiti bağışladı
İplik fabrikasında 3 işçide koronavirüs tespit edilince üretim durduruldu! İşçiler karantina altında
İplik fabrikasında 3 işçide koronavirüs tespit edilince üretim durduruldu! İşçiler karantina altında
Alternatif Bank, yüzde 0,96'dan başlayan oranlarla bayram kredisi verecek
Alternatif Bank, yüzde 0,96'dan başlayan oranlarla bayram kredisi verecek
Bakan Ersoy yeni yol haritasını açıkladı: Bayramdan sonra İstanbul'dan çıkışlar için tatil amaçlı özel izin belgesi oluşturulacak
Bakan Ersoy yeni yol haritasını açıkladı: Bayramdan sonra İstanbul'dan çıkışlar için tatil amaçlı özel izin...
ABD'de son 9 haftada 38 milyon 615 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı
ABD'de son 9 haftada 38 milyon 615 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı
Altının kilogramı 380 bin 300 liraya geriledi
Altının kilogramı 380 bin 300 liraya geriledi
Çin'e süt ve süt ürünleri ihracatı yapılabilecek! 54 firmaya yetki verildi
Çin'e süt ve süt ürünleri ihracatı yapılabilecek! 54 firmaya yetki verildi
ABD'de imalat sanayi PMI Mayıs'ta beklentinin üzerinde geldi
ABD'de imalat sanayi PMI Mayıs'ta beklentinin üzerinde geldi
Bakanlık seyahat izni verdi, otogarda yolcu kapma yarışı başladı
Bakanlık seyahat izni verdi, otogarda yolcu kapma yarışı başladı
İhtiyaç sahiplerini ilgilendiriyor! Bayrama günler kala 6 bankadan bayram kredisi müjdesi
İhtiyaç sahiplerini ilgilendiriyor! Bayrama günler kala 6 bankadan bayram kredisi müjdesi
Türkiye'nin eve kapandığı son 2 ayda en çok kitap alan şehirler belli oldu
Türkiye'nin eve kapandığı son 2 ayda en çok kitap alan şehirler belli oldu
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Son Dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Son Dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz
Koronavirüs nedeniyle 60 milyon insan günde 13,5 TL'den az parayla geçinmek zorunda kalacak
Koronavirüs nedeniyle 60 milyon insan günde 13,5 TL'den az parayla geçinmek zorunda kalacak
Güne yükselişle başlayan dolar 6,80'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,80'den işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 376,5 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 376,5 liradan işlem görüyor
Sarayköy'ün çamuru, sağlık ve kozmetik sektörü için yurt dışına satılıyor
Sarayköy'ün çamuru, sağlık ve kozmetik sektörü için yurt dışına satılıyor
60 yaş üstü vatandaşlar telefon bankacılığında direkt müşteri temsilcisine bağlanacak
60 yaş üstü vatandaşlar telefon bankacılığında direkt müşteri temsilcisine bağlanacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Engin Altay Fahrettin Koca Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Hazal Kaya İrem Derici Mehmet Ali Erbil
Spor Neymar İlhan Cavcav Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Kenan Sofuoğlu
Daha Fazla İzmir Antalya Fenerbahçe Galatasaray
Şu an buradasınız: Akasya ve Akbatı Alışveriş Merkezleri kapılarını 'sıfır risk' prensibiyle 1 Haziran'da açacak - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.5.2020 14:58:51. #1.15#
title