Akasya'da yılın ilk Tasarım Pazarı başlıyor

BAHÇE, OSMANİYE (DHA) - Akasya, yılın ilk 'Tasarım Pazarı'nın yarın başlayacağını duyurdu. 2 Şubat'a kadar sürecek Tasarım Pazarı'nda özel markaların stantları yer alacak.

Birbirinden özgün marka ve tasarımların yer alacağı, yaratıcılık ve emeğin kendini göstereceği yılın ilk Tasarım Pazarı, yarın Akasya'da başlayacak. takıdan seramiğe, şapkadan ev tekstiline kadar farklı konseptlerden marka ve geniş ürün seçeneğindeki özgün tasarımların yer alacağı Akasya Tasarım Pazarı kapsamında misafirler, birçok farklı markanın stantlarını ziyaret edilebilecek. 2 Şubat'a kadar sürecek organizasyon,

KENDİ CİLT BAKIMINI KREMİNİ YAPACAKLAR

Organizasyon kapsamında 29 Ocak saat 14: 00'de dermokozmetik markası Mis Bahçe ile Doğal Cilt Bakım Atölyesi yapılacak. Mis Bahçe'nin Kurucusu Serra Göney atölyede en pratik cilt bakım tüyoları verirken, katılımcılar kendi cilt bakımı kremlerini yapmayı deneyimleyecek.

2 Şubat'a kadar sürecek organizasyon, Akasya zemin katta 10.00-20.00 saatlerinde arasında tüm misafirlerin katılımına açık olacak.

Demirören Haber Ajansı - Güncel