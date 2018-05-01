Akaşener'den Karamollaoğlu'na Twitter'dan Tebrik!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Kramollaoğlu, Cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti. Muhalefet cephesinden Karamollaoğlu'nun adaylığına en tepki İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den geldi.

"DEMOKRATİK YARIŞTA BAŞARILAR DİLERİM"

Kendisi de Cumhurbaşkanı adaylığını ilan eden Akşener, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Karamollaoğlu'nun adaylığını tebrik etti.

İşte Meral Akşener'in attığı tebrik tweet'i:

Cumhurbaşkanlığına aday olan Sayın Temel Karamollaoğlu'na, bu demokratik yarışta başarılar dilerim.