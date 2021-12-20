Akaryakıtta yeni zamlar - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Akaryakıtta yeni zamlar

Akaryakıtta yeni zamlar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzine 62 kuruş, motorine 55 kuruş, otogaza ise 57 kuruş zam yapıldı.

İSTANBUL (İHA) - Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzine 62 kuruş, motorine 55 kuruş, otogaza ise 57 kuruş zam yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) yaptığı duyuruya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 62 kuruş, motorinin litre satış fiyatına 55 kuruş, otogazın litre satış fiyatına 57 kuruş zam yapıldı. Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 11,62 liradan 12,24 liraya, Ankara'da 11,69 liradan 12,31 liraya, İzmir'de ise 11,71 liradan 12,29 liraya yükselecek. Motorinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 11,48 liradan 12,00 liraya, Ankara'da 11,56 liradan 12,11 liraya, İzmir'de ise 11,58 liradan 12,13 liraya yükselecek. Otogazın litre satış fiyatı ise İstanbul'da ortalama 8,91 liradan 9,48 liraya, Ankara'da 9,05 liradan 9,62 liraya, İzmir'de ise 9,01 liradan 9,58 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

(İHA)

Görüntü İzmir Karaburun'dan! Evin duvarına çarpan kamyonetten onlarca sığınmacı çıktı

Görüntü İzmir Karaburun'dan! Evin duvarına çarpan kamyonetten onlarca sığınmacı çıktı

 İzmir'de çok sayıda işçinin yaralandığı maden ocağı göçüğüyle ilgili inceleme başlatıldı

İzmir'de çok sayıda işçinin yaralandığı maden ocağı göçüğüyle ilgili inceleme başlatıldı

 Meteoroloji 19 Aralık Pazar günü tarihli raporunu paylaştı! Kar yağışıyla birlikte sıcaklık gündüz bile -20'lerin altına düşecek

Meteoroloji 19 Aralık Pazar günü tarihli raporunu paylaştı! Kar yağışıyla birlikte sıcaklık gündüz bile -20'lerin altına düşecek

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title