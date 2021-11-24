Akaryakıtta yeni zamlar - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Akaryakıtta yeni zamlar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Akaryakıtta yeni zamlar

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzine 1 lira 2 kuruş, motorine 1 lira 6 kuruş, otogaza da 65 kuruş zam yapıldı.

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzine 1 lira 2 kuruş, motorine 1 lira 6 kuruş, otogaza da 65 kuruş zam yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) yaptığı duyuruya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 1 lira 2 kuruş, motorinin litre satış fiyatına 1 lira 6 kuruş, otogazın litre satış fiyatına 65 kuruş zam yapıldı. Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 8,65 liradan 9,67 liraya, Ankara'da 8,72 liradan 9,74 liraya, İzmir'de ise 8,74 liradan 9,76 liraya, yükselecek. Motorinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 8,69 liradan 9,75 liraya, Ankara'da 8,77 liradan 9,83 liraya, İzmir'de ise 8,79 liradan 9,85 liraya yükselecek. Otogazın litre satış fiyatı ise İstanbul'da ortalama 7,56 liradan 8,21 liraya, Ankara'da 7,64 liradan 8,29 liraya, İzmir'de ise 7,66 liradan 8,31 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor. - İSTANBUL

İstanbul'da 'aradaki adam' yöntemiyle milyonlarca liralık vurgun

İstanbul'da "aradaki adam" yöntemiyle milyonlarca liralık vurgun

 Enerji satışında TRT payının kalkmasına ilişkin teklif, Komisyon'da kabul edildi

Enerji satışında TRT payının kalkmasına ilişkin teklif, Komisyon'da kabul edildi

 Pazar alışverişi yapan Kılıçdaroğlu, esnaftan en çok duyduğu cümlenin 'Bizi kurtarın' olduğunu söyledi

Pazar alışverişi yapan Kılıçdaroğlu, esnaftan en çok duyduğu cümlenin "Bizi kurtarın" olduğunu söyledi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title