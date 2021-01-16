Son dakika: KONYA'DA AKARYAKITTA VERGİ KAÇAKÇILARINA SİLİCİ OPERASYONUNDAN GÖRÜNTÜLER
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Son dakika: KONYA'DA AKARYAKITTA VERGİ KAÇAKÇILARINA SİLİCİ OPERASYONUNDAN GÖRÜNTÜLER

16.01.2021 17:30 | Son Güncelleme: 16.01.2021 17:35
Son dakika: KONYA'DA AKARYAKITTA VERGİ KAÇAKÇILARINA SİLİCİ OPERASYONUNDAN GÖRÜNTÜLER

Edinilen son dakika haberine göre Akaryakıtta vergi kaçakçılarına 'Silici' operasyonundan görüntüler (3)KONYA'DA ŞEBEKENİN 'BEYİN TAKIMI' ÇÖKERTİLDİ Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 50 ilde;

Akaryakıtta vergi kaçakçılarına 'Silici' operasyonundan görüntüler (3)

KONYA'DA ŞEBEKENİN 'BEYİN TAKIMI' ÇÖKERTİLDİ

 

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 50 ilde; 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek', 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' ve '5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu'na muhalefet' suçlarının önlenmesine yönelik 'Silici' operasyonu düzenlendi. Bu kapsamda, akaryakıt istasyonlarının otomasyon yazılım sistemlerinin hazırlandığı Konya'daki 2 şirkete de operasyon yapıldı.Şebekenin 'beyin takımı' olduğu öne sürülen yazılım şirketinde görevli olan ve dün gözaltına alınan 10 kişi, bugün sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gönderildi. Yazılım şirketinin, Türkiye genelinde otomasyon sistemlerini hazırladığı, akaryakıt istasyonlarındaki satış miktarlarını Enerji Piyasası Denetleme Kurulu sistemine eksik girip, vergi kaçakçılığı yaptığı belirlendi. Şirket tarafından otomasyon sisteminin hazırlandığı, 5'i kent merkezinde, 9'u da ilçelerde olan akaryakıt istasyonlarına da operasyon düzenlenirken, pompalardaki yakıtlar incelendi. Konya'da yaklaşık 100 milyon lira vergi kaçırıldığı öne sürülürken, 10 kişi hakkında yakalama kararı olduğu belirtildi. GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ/KONYA,


Son dakika: KONYA'DA AKARYAKITTA VERGİ KAÇAKÇILARINA SİLİCİ OPERASYONUNDAN GÖRÜNTÜLER
Son dakika: KONYA'DA AKARYAKITTA VERGİ KAÇAKÇILARINA SİLİCİ OPERASYONUNDAN GÖRÜNTÜLER
Son dakika: KONYA'DA AKARYAKITTA VERGİ KAÇAKÇILARINA SİLİCİ OPERASYONUNDAN GÖRÜNTÜLER
Son dakika: KONYA'DA AKARYAKITTA VERGİ KAÇAKÇILARINA SİLİCİ OPERASYONUNDAN GÖRÜNTÜLER
Son dakika: KONYA'DA AKARYAKITTA VERGİ KAÇAKÇILARINA SİLİCİ OPERASYONUNDAN GÖRÜNTÜLER
Son dakika: KONYA'DA AKARYAKITTA VERGİ KAÇAKÇILARINA SİLİCİ OPERASYONUNDAN GÖRÜNTÜLER
Son dakika: KONYA'DA AKARYAKITTA VERGİ KAÇAKÇILARINA SİLİCİ OPERASYONUNDAN GÖRÜNTÜLER
Son dakika: KONYA'DA AKARYAKITTA VERGİ KAÇAKÇILARINA SİLİCİ OPERASYONUNDAN GÖRÜNTÜLER
Son dakika: KONYA'DA AKARYAKITTA VERGİ KAÇAKÇILARINA SİLİCİ OPERASYONUNDAN GÖRÜNTÜLER
Son dakika: KONYA'DA AKARYAKITTA VERGİ KAÇAKÇILARINA SİLİCİ OPERASYONUNDAN GÖRÜNTÜLER
Son dakika: KONYA'DA AKARYAKITTA VERGİ KAÇAKÇILARINA SİLİCİ OPERASYONUNDAN GÖRÜNTÜLER
Son dakika: KONYA'DA AKARYAKITTA VERGİ KAÇAKÇILARINA SİLİCİ OPERASYONUNDAN GÖRÜNTÜLER
Son dakika: KONYA'DA AKARYAKITTA VERGİ KAÇAKÇILARINA SİLİCİ OPERASYONUNDAN GÖRÜNTÜLER
Son dakika: KONYA'DA AKARYAKITTA VERGİ KAÇAKÇILARINA SİLİCİ OPERASYONUNDAN GÖRÜNTÜLER

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail AKKAYA

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