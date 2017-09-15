Akaryakıtta Piyasa Etkisi

Petder Genel Sekreteri İlter, "Ham petrol ve elde edilen ürünler arasındaki ilişki birebir değil. Petrol yatay seyreder veya düşerken, dolar kuru da gerilerken akaryakıt pompa fiyatlarının artmasında, uluslararası piyasalardaki benzin ve motorin fiyatlarının yüksekliği etkili oluyor" dedi.