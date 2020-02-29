Akaryakıtta ÖTV artışı

29.02.2020 10:21 | Son Güncelleme: 29.02.2020 10:21

Akaryakıt ürünlerindeki özel tüketim vergisi (ÖTV) miktarı litrede 15 kuruş artırıldı.



Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Buna göre; ÖTV tutarı litrede 15 kuruşluk artışla 95 oktan kurşunsuz benzinde 2,5265 lira, 98 oktan kurşunsuz benzinde 2,6485 lira, motorinde 2,0559 lira oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA