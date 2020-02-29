Akaryakıtta 15 kuruşluk ÖTV artışı
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Akaryakıtta 15 kuruşluk ÖTV artışı

Akaryakıt ürünlerindeki özel tüketim vergisi (ÖTV) miktarı litrede 15 kuruş artırıldı.

29.02.2020 09:52 | Son Güncelleme: 29.02.2020 09:52
Akaryakıtta 15 kuruşluk ÖTV artışı

Akaryakıt ürünlerindeki özel tüketim vergisi (ÖTV) miktarı litrede 15 kuruş artırıldı.

"Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Kararı" Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, ÖTV tutarı litrede 15 kuruşluk artışla 95 oktan kurşunsuz benzinde 2,5265 lira, 98 oktan kurşunsuz benzinde 2,6485 lira, motorinde 2,0559 lira oldu.

Kaynak: AA

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