Akaryakıta zam var mı? Benzin ne kadar oldu? Motorin fiyatı kaç?
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Akaryakıta zam var mı? Benzin ne kadar oldu? Motorin fiyatı kaç?

04.11.2020 13:33 | Son Güncelleme: 04.11.2020 13:36
Akaryakıta zam var mı? Benzin ne kadar oldu? Motorin fiyatı kaç?

Araç kullanıcıları, ''Benzine zam mı geldi, ne kadar zam geldi?'' sorularına yanıt arıyor. Akaryakıt fiyatlarını araştıran vatandaşlar, yola çıkmadan önce benzin ve motorin ne kadar oldu sorguluyor. İşte, benzin ve motorin zam oranları...

Benzine zam mı geldi? Perşembe günü gece saatlerinden itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorine zam geldi. Peki, benzin ve motorin ne kadar oldu? Benzin litre fiyatı kaç TL? Aracı olanların merakla araştırdığı akaryakıt zam oranları haberimizde.

AKARYAKITA ZAM VAR MI?

Perşembe günü gece saatlerinde geçerli olmak üzere benzin ve motorine zam geldi. Hafta başında benzine 16, motorine ise 12 kuruş indirim gelmişti.

BENZİN VE MOTORİNE NE KADAR ZAM GELDİ?

4 Kasım günü başlayacak olan zamla, benzinin litre fiyatına 17 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 16 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Benzinin litresi bugün İstanbul'da 6.58 TL'den, Ankara ve İzmir'de ise ortalama 6.64 TL'den satışa sunuluyor. Motorinin litresi ise İstanbul'da 6.01 TL'den, Ankara ve İzmir'de ise ortalama 6.08 TL'den satılıyor.

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