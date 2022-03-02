Akaryakıta zam gelecek mi? 2 Mart motorine zam var mı? Motorine, benzine zam geldi mi?

Akaryakıta zam gelecek mi, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre; benzin ve motorine indirim, oto gaza ise zam geldi. Motorine 96, benzine 23 kuruş indirim gelirken, oto gazın fiyatı ise 23 kuruş arttı. Zamlı ve indirimli tarifeler, gece yarısından itibaren geçerli olacak ve pompaya yansıyacak.

AKARYAKITA ZAM GELECEK Mİ?

1 Mart gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 96, benzine 23 kuruş indirim geldi. Oto gaz ise 33 kuruş zamlandı. Fiyat değişikliklerinin ardından İstanbul'da benzinin litresi 16,56 liradan, motorinin litresi 16,05 liradan, oto gazın litresi ise 10,07 liradan satılacak.

2 Mart tarihi için yeni bir zam haberi bulunmuyor.

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