Akaryakıta zam geldi mi? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Benzinin litresi ne kadar, kaç TL?

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AKARYAKITA ZAM GEL GELDİ Mİ?

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle petrol fiyatları tavan yaptı. Brent petrolün varili 100 doları aşarak 8 yılın zirvesine çıktı. Bu gelişme Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, benzine 1 lira 61 kuruş, motorine ise 1 lira 51 kuruş zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak zam, pompaya yansıyacak.

BENZİN VE MOTORİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Zammın ardından Ankara'da ortalama 15,24 liradan satılan benzinin litre fiyatı 16,85 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 15,15 liradan 16,76 liraya, İzmir'de 15,26 liradan 16,87 liraya çıkacak.

Ankara'da ortalama 15,57 liradan satılan motorinin litre fiyatı 17,08 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 15,48 liradan 16,99 liraya, İzmir'de 15,57 liradan 17,08 liraya yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt fiyatları 25.02.2022 tarihi saat 17.11'de şu şekildedir:

Kurşunsuz 95 (Excellium95) TL/lt: 15,14 TL

Gazyağı TL/lt: 14,73 TL

Motorin TL/lt: 15,46 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 15,49 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 13,05 TL

Fuel Oil TL/Kg: 11,79 TL

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