Akaryakıta zam: Benzin'in litre fiyatı 1,02 TL artıyor

Benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 2 kuruş, motorinin litre fiyatına 1 lira 6 kuruş, LPG'nin litre fiyatına ise 65 kuruş zam geldi. Türk Lirası'nda son günlerde yaşanan tarihi değer kayıplarının ardından bugün akaryakıta zam haberi geldi. Benzin, motorin ve LPG otogazın litre fiyatlarına, gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde fiyat artışı yapıldı. Bu gece uygulanacak zamlarla birlikte benzinin litye fiyatı 1,02 TL, motorinin litre fiyatı 1,06 TL ve LPG otogazın litre fiyatı 65 kuruş artacak.

Akaryakıt ürünlerine gelen zam Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından duyuruldu.

EPGİS duyurusunda "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 25/11/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 1,02 Motorinde 1,06 TL/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" denildi.

Duyuruda ayrıca "LPG Otogazda 65 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" ifadeleri yer aldı.

Türkiye hem global olarak petrol fiyatlarının artması hem de Türk Lirası'nın (TL) dolar karşısında hızla değer kaybetmesi yüzünden bir süredir yüksek akaryakıt fiyatları ile ile karşı karşıya. Yükselen akaryakıt fiyatları Türkiye'de gıdadan perakendeye her alanda girdi maliyetlerini etkiliyor.

ANKA/ SSB,ET

(c)

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