Benzine yeni zam gelecek mi bu gece araç sahipleri tarafından merak ediliyor. Dün gece EPGİS yeni zam oranlarını açıklamış ve benzin, mazot fiyatları yeni zam oranları ile güncellenmişti. Vatandaşlar bugün benzine zam gelecek mi araştırıyor. Peki, Akaryakıta zam beklentisi: 3 Mart Benzine zam var mı, gelecek mi? Benzine ve Mazota yeni zam beklentisi! İşte detaylar...

AKARYAKITA ZAM GELDİ Mİ?

Brent petrolün varil fiyatı, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yol açtığı arzın daralacağı endişeleriyle uluslararası piyasalarda 113 doları aştı. Bu artışın ardından Türkiye'deki benzin ve motorin fiyatları da etkilendi. Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 88 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 51 kuruş zam geldi.

BENZİN VE MOTORİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 16,65 liradan satılan benzinin litre fiyatı 17,53 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 16,56 liradan 17,44 liraya, İzmir'de 16,67 liradan 17,55 liraya çıkacak.

Ayrıca, Ankara'da ortalama 16,16 liradan satılan motorinin litre fiyatı 17,67 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 16,08 liradan 17,59 liraya, İzmir'de 16,16 liradan 17,67 liraya çıkacak.

YENİ ZAM BEKLENTİSİ VAR MI?

Akaryakıt fiyatlarına yapılan dün geceki zamların ardından bugün de zam yapılacağı söylentisi var ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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