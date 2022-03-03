Akaryakıta zam beklentisi: 3 Mart Benzine zam var mı, gelecek mi? Benzine ve Mazota yeni zam beklentisi! - Haberler

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Akaryakıta zam beklentisi: 3 Mart Benzine zam var mı, gelecek mi? Benzine ve Mazota yeni zam beklentisi!

Haberler.com - Gündem
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Akaryakıta zam beklentisi: 3 Mart Benzine zam var mı, gelecek mi? Benzine ve Mazota yeni zam beklentisi!

Dün gece EPGİS yeni zam oranlarını açıklamış ve benzin, mazot fiyatları yeni zam oranları ile güncellenmişti. Vatandaşlar bugün benzine zam gelecek mi araştırıyor. Peki, Akaryakıta zam beklentisi: 3 Mart Benzine zam var mı, gelecek mi? Benzine ve Mazota yeni zam beklentisi! İşte detaylar...

Benzine yeni zam gelecek mi bu gece araç sahipleri tarafından merak ediliyor. Dün gece EPGİS yeni zam oranlarını açıklamış ve benzin, mazot fiyatları yeni zam oranları ile güncellenmişti. Vatandaşlar bugün benzine zam gelecek mi araştırıyor. Peki, Akaryakıta zam beklentisi: 3 Mart Benzine zam var mı, gelecek mi? Benzine ve Mazota yeni zam beklentisi! İşte detaylar...

Brent petrolün varil fiyatı, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yol açtığı arzın daralacağı endişeleriyle uluslararası piyasalarda 113 doları aştı. Bu artışın ardından Türkiye'deki benzin ve motorin fiyatları da etkilendi. Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 88 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 51 kuruş zam geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 16,65 liradan satılan benzinin litre fiyatı 17,53 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 16,56 liradan 17,44 liraya, İzmir'de 16,67 liradan 17,55 liraya çıkacak.

Ayrıca, Ankara'da ortalama 16,16 liradan satılan motorinin litre fiyatı 17,67 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 16,08 liradan 17,59 liraya, İzmir'de 16,16 liradan 17,67 liraya çıkacak.

Akaryakıt fiyatlarına yapılan dün geceki zamların ardından bugün de zam yapılacağı söylentisi var ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL ZAMLI): 3 Mart benzin mazot fiyatları ne kadar? Benzine, mazota zam mı geldi? Benzin litre fiyatı, mazot litre fiyatı!Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL ZAMLI): 3 Mart benzin mazot fiyatları ne kadar? Benzine, mazota zam mı geldi? Benzin litre fiyatı, mazot litre fiyatı!

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