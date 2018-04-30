Akaryakıta Ötv İndirimi Geliyor

Akaryakıt gibi önemli bir vergi gelirinde indirime gidiliyor. Ekonomiyi canlandırmak, enflasyon oranını düşürmek amacı ile akaryakıttan alınan Özel Tüketim Vergisinde (ÖTV) yüzde 20'ye varan oranlarda bir indirime gidilmesi planlanıyor.

Son günlerde üst üste gelen zamların ardından benzin 6 liraya çıkmış ve benzinin litresinden alınan ÖTV ise 2,37 lira olmuştu. Motorinden alınan ÖTV ise 1,79 liraya kadar yükselmişti. 2017 yılında devlet tarafından toplanan vergi gelirlerinin yaklaşık yüzde 12'lik bir kısmı akaryakıttan elde edilen ÖTV vergisinden oluşuyor. 2017 yılında devletin toplam vergi geliri 536 milyar lira iken akaryakıttan elde edilen ÖTV geliri 63 milyar 602 milyon lira olmuştu. KDV hesaplaması sırasında Özel Tüketim Vergisinin de KDV'si alındığı için akaryakıt üzerindeki vergi yükü yüzde 50'yi geçiyor. Yani vatandaş satın aldığı akaryakıt bedelinden daha fazla vergi ödemesi gerçekleştirmiş oluyor.

Akaryakıttan elde edilen Özel Tüketim Vergisine yapılacak yüzde 20'lik indirimin ardından benzin fiyatları yaklaşık 56 kuruş, motorin fiyatları ise yaklaşık 42 kuruş düşmüş olacak. Ayrıca akaryakıtın enflasyon payı 3,8'den 3,4'e kadar düşecek. Bu da mevcut enflasyon rakamının 0,4 puan aşağı çekilmesini sağlayacak.