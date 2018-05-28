Akaryakıta İkinci Kez Zam Yansımadı

Benzin ve motorinde 8 kuruşluk zam ÖTV düzenlemesinden ötürü pompaya yansıtılmadı.

Akaryakıtta zammın ÖTV'den karşılanmasına yönelik düzenleme ikinci kez uygulandı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu geceyarısından tarihinden geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarında, motorinde 8, benzinde 8 kuruşluk zam olduğunu ve zammın ÖTV'den karşılandığını, pompa fiyatlarına yansımayacağını açıkladı. EPGİS, gazyağında 18 kuruş indirim yapıldığını da bildirdi. - İSTANBUL