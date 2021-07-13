Son dakika haberleri: Akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı vurgununa üçüncü dalga operasyon: 68 gözaltı
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Son dakika haberleri: Akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı vurgununa üçüncü dalga operasyon: 68 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı vurgununa üçüncü dalga operasyon: 68 gözaltı Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı MASAK ekiplerinin uzun süredir üzerinde çalıştığı akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık operasyonunun üçüncü dalgasında aranan 85 şüpheliden 68'i...

Akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı vurgununa üçüncü dalga operasyon: 68 gözaltı

İSTANBUL - Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı MASAK ekiplerinin uzun süredir üzerinde çalıştığı akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık operasyonunun üçüncü dalgasında aranan 85 şüpheliden 68'i yakalanarak gözaltına alındı. 8 ila 12 Temmuz tarihlerinde 30 ilde yapılan operasyonlarda çok sayıda adreste arama yapıldı.

Son dakika haberleri: Akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı vurgununa üçüncü dalga operasyon: 68 gözaltı
Son dakika haberleri: Akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı vurgununa üçüncü dalga operasyon: 68 gözaltı
Son dakika haberleri: Akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı vurgununa üçüncü dalga operasyon: 68 gözaltı
Son dakika haberleri: Akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı vurgununa üçüncü dalga operasyon: 68 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sadık Kahraman

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Son dakika haberleri: Akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı vurgununa üçüncü dalga operasyon: 68 gözaltı - Haberler
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