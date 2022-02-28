Akaryakıt Zammı Öncesi İstanbul'da Araç Kuyrukları
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Benzin ve motorine yapılan zam öncesinde depolarını doldurmak isteyen araç sahipleri, İstanbul'un birçok noktasındaki akaryakıt istasyonlarında uzun araç kuyrukları oluşturdu.
İSTANBUL (DailyMotion.com) - Benzin ve motorine yapılan zam öncesinde depolarını doldurmak isteyen araç sahipleri, İstanbul'un birçok noktasındaki akaryakıt istasyonlarında uzun araç kuyrukları oluşturdu
DailyMotion.com - Güncel