Akaryakıt Zammı Öncesi İstanbul'da Araç Kuyrukları - Haberler

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Akaryakıt Zammı Öncesi İstanbul'da Araç Kuyrukları

DailyMotion.com - Güncel
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Benzin ve motorine yapılan zam öncesinde depolarını doldurmak isteyen araç sahipleri, İstanbul'un birçok noktasındaki akaryakıt istasyonlarında uzun araç kuyrukları oluşturdu.

İSTANBUL (DailyMotion.com) - Benzin ve motorine yapılan zam öncesinde depolarını doldurmak isteyen araç sahipleri, İstanbul'un birçok noktasındaki akaryakıt istasyonlarında uzun araç kuyrukları oluşturdu

DailyMotion.com - Güncel

Akaryakıt, İstanbul, Tragger, Benzin, Güncel, Haberler

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