Akaryakıt zammı iptal mi? Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş, benzin fiyatlarını da uçurdu. Savaş nedeniyle Amerika ve Avrupa'daki birçok ülkede benzin fiyatlarına zam geldi. Türkiye'de de günlerden bu yana uygulanan zamlar, 10 Mart'ta da sürdü. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası tarafından yapılan açıklamada benzine 79 kuruş, motorine ise 2 lira 25 kuruş zam yapıldığı duyurulmuştu. Peki, Akaryakıt zammı iptal mi? Akaryakıt zammı neden iptal edildi? Akaryakıt, benzin ve motorin zam iptal mi? Benzin zammı iptal mi? Motorin zam iptal mi? Zamlar neden iptal? İşte yanıtı...

AKARYAKIT ZAMMI İPTAL Mİ?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası tarafından yapılan açıklamada, 10 Mart'ta benzine yapılan 79 kuruşluk zam ve motorine yapılan 2 lira 25 kuruşluk zammın kaynağından iptal edilmesi nedeniyle geri çekildiği belirtildi. Bu gelişmeyle birlikte benzin Ankara'da ortalama 20,44 liradan, İstanbul'da 20,35 liradan, İzmir'de 20,46 liradan satılmaya devam edecek. Motorin ise Ankara'da ortalama 22,92 liradan, İstanbul'da 22,83 liradan, İzmir'de 22,92 liradan satılacak.

BENZİN FİYATLARI AYNI KALDI

Zamdan önce Ankara'da ortalama 20,44 liradan, İstanbul'da 20,35 liradan, İzmir'de ise 20,46 liradan satılan benzin, aynı rakamlardan satılacak.

MOTORİNDE DE ZAM GERİ ÇEKİLDİ

Ankara'da ortalama 22,92 liradan satılan motorinin litre fiyatı da aynı kalırken, İstanbul'da motorin 22,83 liradan, İzmir'de de 22,92 liradan satılmaya devam edecek.

AKARYAKIT ZAMMI NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, zammın iptal nedenine ilişkin de açıklama yaptı. Buna göre açıklamada, "Yapılan zamlar ürün fiyatlarının bugün büyük oranlı düşüş göstermesi doğrultusunda kaynağından iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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