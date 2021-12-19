Akaryakıt yüklü tanker devrildi, uzun araç kuyruğu oluştu - Haberler
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Akaryakıt yüklü tanker devrildi, uzun araç kuyruğu oluştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Akaryakıt yüklü tanker devrildi, uzun araç kuyruğu oluştu Siverek-Diyarbakır kara yolunda yağış nedeniyle kontrolden çıkan akaryakıt tankeri devrildi, kaza nedeniyle yaklaşık 5 kilometre araç kuyruğu oluştu.

DİYARBAKIR (İHA) - Akaryakıt yüklü tanker devrildi, uzun araç kuyruğu oluştu

ŞANLIURFA - Siverek- Diyarbakır kara yolunda yağış nedeniyle kontrolden çıkan akaryakıt tankeri devrildi, kaza nedeniyle yaklaşık 5 kilometre araç kuyruğu oluştu.

Kaza öğle saatlerinde Siverek- Diyarbakır karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Siverek istikametinden Diyarbakır'a doğru seyir halinde bulunan 33 AYD 54 plakalı akaryakıt yüklü tanker yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu, kayarak, yol ortasına devrildi. Kaza nedeniyle Siverek-Diyarbakır istikametindeki karayolu yaklaşık bir saat ulaşıma kapanırken, 5 kilometre araç kuyruğu oluştu.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerinde olay yerine 112 Acil Sağlık, İtfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ve trafik ekipleri yeni bir kazanın oluşmaması için karayolunda güvenlik önlemlerini alırken, itfaiye aracın elektrik aksanlarını keserek, bir patlamanın olmaması için tedbir aldı.

Olay yerine çağrılan çekici ile tanker karayolundan çekildikten sonra, Siverek-Diyarbakır karayolu kontrollü olarak tekrar ulaşıma açıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Akaryakıt yüklü tanker devrildi, uzun araç kuyruğu oluştu

Akaryakıt yüklü tanker devrildi, uzun araç kuyruğu oluştu

Akaryakıt yüklü tanker devrildi, uzun araç kuyruğu oluştu

Akaryakıt yüklü tanker devrildi, uzun araç kuyruğu oluştu

Akaryakıt yüklü tanker devrildi, uzun araç kuyruğu oluştu

Akaryakıt yüklü tanker devrildi, uzun araç kuyruğu oluştu

Akaryakıt yüklü tanker devrildi, uzun araç kuyruğu oluştu

Akaryakıt yüklü tanker devrildi, uzun araç kuyruğu oluştu

Akaryakıt yüklü tanker devrildi, uzun araç kuyruğu oluştu

Akaryakıt yüklü tanker devrildi, uzun araç kuyruğu oluştu

Akaryakıt yüklü tanker devrildi, uzun araç kuyruğu oluştu

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