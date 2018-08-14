EPGİS: Akaryakıt Ürünlerine Zam Geldi
EPGİS, Twitter üzerinden yaptığı açıklama akaryakıt ürünlerine zam geldiğini duyurdu. Zam, yarından itibaren uygulanmaya başlayacak.
Enerji Petrol Gaz İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), Twitter üzerinden yaptığı açıklamada akaryakıt fiyatlarına zam geldiğini duyurdu.
YARINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK
EPGİS, sosyal paylaşım platformu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada akaryakıt ürünlerine 15 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olmak üzere zam geldiği açıkladı.
EPGİS tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı. 15/08/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Kalorifer yakıtında 57, Fuel Oil'de 46, Yüksek Kükürtlü Fuel Oil'de 46, Gaz yağın'da 64 kuruş artış oldu.''