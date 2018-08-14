EPGİS: Akaryakıt Ürünlerine Zam Geldi

Enerji Petrol Gaz İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), Twitter üzerinden yaptığı açıklamada akaryakıt fiyatlarına zam geldiğini duyurdu.

YARINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

EPGİS, sosyal paylaşım platformu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada akaryakıt ürünlerine 15 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olmak üzere zam geldiği açıkladı.

EPGİS tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı. 15/08/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Kalorifer yakıtında 57, Fuel Oil'de 46, Yüksek Kükürtlü Fuel Oil'de 46, Gaz yağın'da 64 kuruş artış oldu.''