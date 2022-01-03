Akaryakıt tankeri kontrolden çıkıp ters döndü litrelerce mazot yola aktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Akaryakıt tankeri kontrolden çıkıp ters döndü litrelerce mazot yola aktı

Akaryakıt tankeri kontrolden çıkıp ters döndü litrelerce mazot yola aktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde akaryakıt tankeri devrildi.

ORHANGAZİ, BURSA (İHA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde akaryakıt tankeri devrildi. Sürücüsünün yaralanmadığı tankerde bulunan litrelerce motorin yola aktı.

Kaza saat 13.30 sıralarında Orhangazi Küçük Sanayi Sitesi bölgesinde meydana geldi. Maden ocakları bölgesinden yokuş aşağı inmek isteyen akaryakıt tankeri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrilip ters döndü. Devrilen akaryakıt tankerinde bulunan motorin kapağın kırılması ile yola akmaya başladı. Yola akan motorin için kepçe yardımı ile kaza bölgesine mıcır serildi. Kaza yerine yangın ihtimaline karşı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yapan tanker bölgedeki bir maden ocağından çağrılan kepçe yardımı ile kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

(Musa Öztürk/ İHA)

Akaryakıt tankeri kontrolden çıkıp ters döndü litrelerce mazot yola aktı

Akaryakıt tankeri kontrolden çıkıp ters döndü litrelerce mazot yola aktı

Akaryakıt tankeri kontrolden çıkıp ters döndü litrelerce mazot yola aktı

Akaryakıt tankeri kontrolden çıkıp ters döndü litrelerce mazot yola aktı

Akaryakıt tankeri kontrolden çıkıp ters döndü litrelerce mazot yola aktı

Akaryakıt tankeri kontrolden çıkıp ters döndü litrelerce mazot yola aktı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title