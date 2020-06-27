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Akaryakıt şirketi 'Karavancı Dostu' projesi başlattı

Akaryakıt şirketi Aytemiz, 'Karavancı Dostu' projesi başlattığını duyurdu.

Akaryakıt şirketi 'Karavancı Dostu' projesi başlattı
27.06.2020 11:52 | Son Güncelleme: 27.06.2020 11:56
Akaryakıt şirketi Aytemiz, 'Karavancı Dostu' projesi başlattığını duyurdu. Projenin ilk adımı olarak Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu ile bir anlaşmaya imza atan Aytemiz, federasyon üyesi tüm karavan kullanıcılarına avantajlı yakıt alma imkanı sunacağını bildirdi.

Aytemiz 'Karavancı Dostu' projesiyle karavan kullanıcılarının yanında olacağını duyurdu. Aytemiz, karavan kullanıcılarına da fayda sağlayacak çeşitli hizmetler geliştireceğine dikkat çekti. Akaryakıt şirketi, 'Aytemiz Karavan Dostu' projesinin ilk aşaması olarak, Türkiye'de karavancıları temsil eden en etkili kurumların başında olduğunu belirttiği Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu'yla bir anlaşmaya imza attı. Aytemiz, anlaşma kapsamında bu federasyona üye karavancılara avantajlı yakıt sağlayacağını bildirdi.

 "KAMP VE KARAVAN TURİZMİNİN GELİŞİMİNDE DE ETKİN ROL OYNAYACAĞIZ"

"Aytemiz Karavancı Dostu" projesi kapsamında 1933 yılında kurulan uluslararası FICC (Federation Internationale de Camping, Caravanning) üyesi olan Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu ile birlikte Türkiye'deki kamp ve karavan turizminin gelişimi konusunda etkin rol oynamayı hedeflediklerini belirten Aytemiz Genel Müdürü Erol Varlık "Aytemiz Karavancı Dostu projesinde, konuyla ilgili en yetkin kurum ve kuruluşlarla birlikte yol almayı çok önemsiyoruz. Bu kapsamda, Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonuyla yaptığımız anlaşma, projemiz için bir başlangıç noktası. Aytemiz olarak bu proje çerçevesinde federasyon üyelerine yakıt alımlarında avantaj sağlarken, istasyonlarımızda da karavan kullanıcılarının ihtiyaç duyabilecekleri ürünleri bulundurmaya çalışacağız." dedi.

 Aytemiz Genel Müdürü Erol Varlık şunları söyledi;

"İleriki dönemlerde, yolları karavanla kesişen diğer özel sektör kuruluşları ve başta Turizm Bakanlığı ve Büyükşehir belediyeleri olmak üzere tüm kamu kuruluşlarının desteğini de alabilmek için federasyonumuzla birlikte çaba sarf edeceğiz. Bugün Avrupa'da yaklaşık 6 milyon karavanın yollarda olduğunu bilerek uzun dönemde, Türkiye ekonomisinin geleceğine katkı sağlayacağını düşündüğümüz bu alternatif turizmin, hak ettiği ilgiyi görmesini ve yollarımızdaki karavanların sayısının artmasını hedefliyoruz"

 KARAVANCILAR EN ÇOK NEREYİ TERCİH EDİYOR

Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Ahmet Kavuşturan da Aytemiz'le yaptıkları anlaşmayla ilgili olarak, "2008 yılında kurulan ve kendisine bağlı 9 dernek ile faaliyetlerini sürdürmekte olan Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu, kampçılığı tanıtan, koruyan ve teşvik eden bir sivil toplum kuruluşu olarak hizmet veriyor. Ülkemizde karavan tatili, özellikle Mayıs- Eylül ayları arasında ve ağırlıklı olarak da Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz ve İç Anadolu Bölgelerinde çok rağbet görüyor. Ancak diğer dönemlerde de kültür turları yapan bazı tatilciler, güney sahilleri ve Güneydoğu'ya da karavan seyahati gerçekleştiriyorlar." diye konuştu.

KARAVAN TURİZMİ KATILIMCI SAYILARI HIZLA ARTACAK

Ahmet Kavuşturan, "Avrupa'da 25 bin kamp alanı varken bu güzel ülkemizde uluslararası standartlarda az sayıda kamp alanının bulunması, daha önümüzde gidilecek uzun bir yolun olduğunu gösteriyor" dedi ve ekledi: "Bu ve buna benzer projelerle karavan kullanımının sıklıkla gündeme gelmesi ve kamp alanlarının standartlarının yükseltilmesi ile birlikte ulusal ve uluslararası kamp ve karavan turizmi katılımcı sayılarının da hızla artacağına inanıyoruz."  


- İstanbul

Kaynak: DHA

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