Son dakika haberleri | Akaryakıt sektöründe istihdam artıyor
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Son dakika haberleri | Akaryakıt sektöründe istihdam artıyor

14.11.2020 12:32 | Son Güncelleme: 14.11.2020 12:41
Son dakika haberleri | Akaryakıt sektöründe istihdam artıyor

Son dakika haberleri: Yatırım ve şubeleşme yoluyla akaryakıt sektörünün sağladığı yükseliş gösteriyor.

Yatırım ve şubeleşme yoluyla akaryakıt sektörünün sağladığı yükseliş gösteriyor.

Naifoğlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren Class Petrol, 2021 yılı sonuna kadar 50 yeni istasyon açarak toplamda binden fazla kişiyi istihdam etmeye hedefliyor. Şirket, bu doğrultuda Tuzla'daki istasyonunun açılışını gerçekleştirdi. İstanbul E-5 üzerindeki 5'inci noktayı hizmete alan şirket 2021 yılı sonuna kadar 50 yeni istasyon daha açacak.

Holdingin yönetim kurulu başkanı Mahsun Uslu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi ile ilgili yaptığı açıklamalara vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istihdam ile ilgili yaptığı "İş dünyamız istihdam oluşturuyor, ancak yeterli görmüyorum" lafı üzerine "Markamız ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine destek oluyoruz. Her yeni istasyonumuzda onlarca kişiye istihdam sağlıyoruz. Bu rakamı her geçen gün artıracağız. Şu zorlu dönemde tüm iş dünyasının bu çağrıya destek vermesi gerekiyor" dedi.

"Ülkemize yatırım yapan kazanacak"

Uslu "Yatırım ortamının iyileştirilmesi, reformların devam edeceği vurgusu, enflasyonla mücadeleye ilişkin verdiği mesajlar, ekonomide beklenen atılımın köşe taşlarını oluşturacaktır. Türkiye yatırım yapıldığında yüksek kazanç sağlanacak ülkeler arasında olduğunu tüm dünyaya gösterecektir" açıklaması yaptı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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