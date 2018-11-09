Akaryakıt Müşterisinin Gönlündeki Marka Değişmedi

OPET, Mediacat Dergisi'nin Ipsos işbirliği gerçekleştirdiği Lovemarks (Aşkla bağlanılan marka) araştırmasında, bir kez daha "Türkiye'nin Aşkla Bağlandığı Akaryakıt Dağıtım Şirketi" seçildi. Brand Week İstanbul kapsamında düzenlenen ödül töreninde, OPET Genel Müdürü Cüneyt Ağca, ödülü Media Cat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Pelin Özkan ve IPSOS Reklam Araştırmaları Genel Müdürü Özlem Bulut'tan aldı. Ipsos tarafından yapılan açıklamada "akaryakıt kategorisi markaları iletişim çalışmalarına hız kesmeden devam etse de tüketicinin kalbinde OPET'in yerini hiçbir marka dolduramıyor. Müşterilerine sadece akaryakıt değil, memleket sevgisi sunduğunu söyleyen markanın bu duygusal iletişim çalışması yüzde 30 zihin payı elde etmesini sağladı. En yakın rakibinin puanı ise yüzde 24 olarak hesaplandı" denildi.

Ödül töreninde 4'üncü kez Lovemark seçilmekten büyük gurur duyduklarını belirten OPET Genel Müdürü Cüneyt Ağca şunları söyledi: "Bir zorunlu tüketim ürünü olan akaryakıtın satış ve dağıtımını yapan bir marka olarak, bir kez daha "lovemark" olarak tüketicinin kalbinde yer bulmak, bugüne kadar yaptığımız tüm çalışmalarının karşılığını ve doğruluğunu gösteriyor ve bizi gururlandırıp mutlu ediyor. Sektörümüzde fark yaratan uygulamalarımız, sürdürülebilir ve sonuç odaklı sosyal sorumluluk projelerimiz, müşteri memnuniyeti konusunda kurduğumuz sistemler, farklı kampanya ve katma değerli hizmetlerimiz müşterilerimizle kurduğumuz sağlıklı iletişim çalışmalarımızın odağında yer alıyor. Müşteri memnuniyeti kavramıyla özdeşleşen markamız öneri ya da şikâyetleri önemsiyor ve takip ediyor. Ayrıca tüketicilerimizle bizzat iletişime geçerek memnuniyetlerini sorguluyoruz ki bu da bizim en önemli ölçeğimiz. Her biri toplumsal bir soruna odaklanan ve çözüm önerileriyle kurgulanan sosyal sorumluluk projelerimiz, tüketicimizle duygusal bağ kurmamızda büyük etki sağlıyor. 18 yıldır sürdürdüğümüz Temiz Tuvalet Kampanyası ile müşterimizin hayatına değen bir hizmet sunarak, temizlik ve hijyen konusunda Türkiye'de önemli bir bilinç değişikliği sağladık. Yeşil Yol, Örnek Köy, Tarihe Saygı, Troya bölgesindeki çalışmalarımız, Trafik Dedektifleri ve son olarak Kadın Gücü projemizle gündem yaratıyor ve ülkemize değer katıyoruz. Bunun yanında ürün geliştirme, dijital kanalların kullanımı, veri toplama ve analizi çalışmalarıyla müşteri ihtiyaçlarını daha net ölçümlüyor, alışveriş alışkanlıklarına göre segmente edilmiş müşterilere yönelik CRM kampanyaları, marka işbirliklerine dayalı kampanyalar gerçekleştiriyoruz. Kısacası bir akaryakıt dağıtım markasından fazlası olabilmeyi başardığımız için müşterimizin her zaman kalbindeyiz."

3 BİN 90 KİŞİYLE GÖRÜŞÜLDÜ

Bu yıl 22 farklı sektörde gerçekleştirilen "Lovemarks" araştırması, 15-55 yaş arasında kadın –erkek eşit dağılımlı 3 bin 90 kişiyle, bilgisayar destekli telefon görüşmesi tekniği kullanılarak gerçekleştirildi. Amacı; Türkiye'de rekabetin ve iletişim faaliyetlerinin yoğun olduğu veya merak konusu olan belirli kategorilerde hangi markanın 'Lovemark' olduğunu tespit etmek eden olan araştırmanın saha çalışması, 12 Mart- 29 Haziran 2018 tarihleri arasında yapıldı. Araştırma kapsamında etkin bir anket tasarımı adına sorgulanan kategoriler ikiye ayrılarak homojen yapıda iki test grubundan veri toplandı. Araştırmada, akaryakıt sektöründe aklınıza ilk gelen marka nedir, bu markayı kendinize ne kadar yakın hissediyorsunuz, bu marka beklentilerinizi ve ihtiyaçlarınızı ne derece karşılıyor ve en sevdiğiniz/asla vazgeçemeyeceğiniz marka hangisi sorularına, en yüksek oranda "OPET" cevabı verildi.