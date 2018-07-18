Akaryakıt Kazandıran Alışveriş Fırsatı 67 Burda'da

Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilerek, Zonguldak'a yeni bir yaşam alanı sunan Esas 67 Burda Alışveriş Merkezi kazandırmaya devam ediyor.

Esas 67 Burda Alışveriş Merkezi'nden 16 Temmuz - 20 Temmuz 2018 tarihleri arasında alışveriş yapan ziyaretçiler, anında Opet'ten benzin ve motorin alımlarında geçerli yakıt puan kazanıyor.

Aynı gün içinde toplamda 200 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçilere 15 TL değerinde yakıt puan akaryakıt ediliyor. Esas 67 Burda Alışveriş Merkezi, tüm Opet istasyonlarında geçerli olacak akaryakıt kampanyası için ziyaretçilerini bekliyor. - ZONGULDAK