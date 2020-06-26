Akaryakıt kaçaklığı operasyonunda 16 şüpheli yakalandı
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Akaryakıt kaçaklığı operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

Kocaeli merkezli 5 ilde akaryakıt kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 16 zanlı gözaltına alındı.

26.06.2020 10:15 | Son Güncelleme: 26.06.2020 10:25

Kocaeli merkezli 5 ilde akaryakıt kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 16 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından akaryakıt kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik yaklaşık 6 aydır yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul, Düzce, Sakarya ve Konya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı, piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon lira olan toplam 271 bin 622 litre kaçak maddeyle karıştırılmış akaryakıt ele geçirildi.

Ayrıca Kocaeli'nin Kartepe ve İzmit ilçelerinde bulunan ve şüphelilere ait olduğu belirlenen 2 iş yerinde, kaçak maddeyle karıştırılmış akaryakıt bulundu.

Şüphelilerden 5'i, emniyette ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı, 1 şüpheli ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Diğer 10 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Akaryakıt kaçaklığı operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

Kaynak: AA

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