"Akaryakıt Kaçakçılığıyla Mücadele Eylem Planı" toplantısı yapıldı

KARAMAN (AA) - Karaman'da "Akaryakıt Kaçakçılığıyla Mücadele Eylem Planı" toplantısı Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında toplandı.

"Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planı" doğrultusunda idari ve teknik önlemlerin alınması, denetimlerde etkinliğin arttırılması, kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesi konularının görüşüldüğü toplantı, eylem planı kapsamında belirlenen strateji kararlarının ardından sona erdi.

Valilik Yunus Emre Toplantı Salonunda yapılan toplantıya, Vali Mehmet Alpaslan Işık'ın yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Mustafa Çetinkaya, Ticaret İl Müdürü Adem Özcan ile ilgili kurul üyeleri katıldı.

AA / Mehmet Çetin - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet