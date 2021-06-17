Akaryakıt kaçakçılığında 1 şüphelinin aracında 2 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi
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Akaryakıt kaçakçılığında 1 şüphelinin aracında 2 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi

Akaryakıt kaçakçılığında 1 şüphelinin aracında 2 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde akaryakıt kaçakçılığını önlemeye yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyon neticesinde 2 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde akaryakıt kaçakçılığını önlemeye yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyon neticesinde 2 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Sarayköy İlçe Jandarma Komutanlığınca, akaryakıt kaçakçılığını önlemeye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda Sarayköy ilçesinde 1 şüphelinin aracında yapılan aramada 2 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı. Ele geçirilen malzeme ve akaryakıta el konularak şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Akaryakıt kaçakçılığında 1 şüphelinin aracında 2 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi - Haberler
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