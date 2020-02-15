: Akaryakıt istasyonunun duvarı çökmesi - Çamaş Belediye Başkan Yardımcısı İnan

15.02.2020 21:15 | Son Güncelleme: 15.02.2020 21:16

Ordu'nun Çamaş ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun duvarı yıkıldı.

İlçe merkezi girişinde yol kenarında bulunan istasyonun alt kısmındaki duvar, belirlenemeyen nedenle çöktü.

Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis, AFAD, belediye ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis, istasyondaki gaz sızıntısı ve patlama riskine karşı yolu ulaşıma kapattı. Söz konusu güzergahı kullanan araçlar, farklı mahalle yollarına yönlendirildi.

Ekipler, tedbir amacıyla çevredeki evleri de boşalttırdı.

Gaz kaçağının kontrolü için Samsun'dan gelen yakıt firmalarının teknik ekipleri, istasyonda çalışma başlattı.

İlçe Kaymakamı Akın Oruç da bölgeye gelerek çalışmaları yakından takip etti.

Alandan yakıt tahliyesinin ardından güvenliğin sağlanmasıyla yolun tekrar ulaşıma açılacağı belirtildi.

"Büyük ihtimalle tanka yarın müdahale edilecek"

Çamaş Belediye Başkan Yardımcısı Ercan İnan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki gün önce olayı tetikleyen bir göçük olduğunu söyledi.

Bugün saat 14.00 gibi de bir göçük oluştuğunu belirten İnan, "Akaryakıt istasyonundaki bu göçüğün sebebi, tankın konulduğu yer. Tanktan dolayı da bir risk var. Bu risk nedeniyle alan trafiğe kapatıldı. Çevresinde bulunan evler de boşaltıldı. Fatsa ile bağlantımız bir mahalle yolundan sağlanıyor. Büyük ihtimalle tanka yarın müdahale edilecek. Sonra normal seyrine dönmesi bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Gaz firmasının teknik ekip sorumlusu Nejdet Sarıkaya ise gazetecilere yaptığı açıklamada, çevrede güvenlik önlemi alındığını, kontrollü bir şekilde denetlemelerin devam ettiğini söyledi.

Mümkün olduğunca çevreye kimsenin yaklaştırılmaması gerektiğine dikkati çeken Sarıkaya, gün boyunca kontrollerin devam edeceğini, ertesi gün de müdahale yapmayı planladıklarını aktardı.

Sarıkaya, LPG tankının yakınında akaryakıt tankları olduğunu ifade ederek, "LPG'de teknik güvenlik önlemleri alındı, kontrollü bir şekilde tank çıkış vanaları kapatıldı, şu anda bir tehlike yok ama sahanın çökme ihtimaline karşı kontrolümüzü sabaha kadar devam ettireceğiz. Sabah çökme olayının durumuna göre müdahale etmeyi planlıyoruz." dedi.

İstasyonda şu anda 36 seviye gaz olduğu bilgisini veren Sarıkaya, şunları kaydetti:

"36 seviye, 3 bin 500 litre civarı yapar, bu kadarlık bir LPG var. Gaz sızıntısı şu an için yok, zaten yer altı hattına bu çökme işlemi başlamadan önce tamamen azot gazıyla süpürdük. Bu işleme süpürme işlemi diyoruz, yani temizledik. Yer altı hattında bir tehlike durumu tamamen kontrol altına alındı. Yer altı hattında LPG hattında hiçbir tehlike yok. Tank da güvenli şekilde, yarın müdahale etmeyi planlıyoruz."

Sarıkaya, yolu güvenlik açısından 1-2 saat daha trafiğe kapatmayı planladıklarını belirterek, "Her ihtimale karşı, aslında çok tehlikeli bir durum yok ama kayma ihtimaline karşılık güvenlik altına aldık, iki saat sonra açmayı planlıyoruz. İtfaiyeyi de tedbir amaçlı bekletiyoruz, polis arkadaşlarımız da yardımcı oluyorlar." diye konuştu.

Kaynak: AA

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