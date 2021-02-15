AKARYAKIT İSTASYONUNUN DEPOSUNA GİREN HIRSIZLAR KAMERADA

Haber: Taylan ERGÜN / İSTANBUL DHAArnavutköy'de bulunan bir akaryakıt istasyonunun deposuna giren hırsızlar, toplam 70 bin lira değerinde otobüs jantı, otobüs lastiği ve araç arıza tespit cihazı çaldı.

Haber: Taylan ERGÜN/ İSTANBUL DHA

Arnavutköy'de bulunan bir akaryakıt istasyonunun deposuna giren hırsızlar, toplam 70 bin lira değerinde otobüs jantı, otobüs lastiği ve araç arıza tespit cihazı çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, gün gece Arnavutköy'de yaşandı. Bir akaryakıt istasyonunun deposuna giren 3 hırsız, 12 adet otobüs lastiği, 5 adet otobüs lastik jantı ve piyasa değeri 50 bin lira olan araç arıza tespit cihazı çaldı. Akaryakıt istasyonu çalışanlarının nöbet değişim saatinde gerçekleşen hırsızlık olayında yaklaşık 70 bin liralık malzeme çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntü dökümü: -----------Hırsızların depoya girişi-Malzemeleri çalması

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı