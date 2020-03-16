Akaryakıt istasyonundaki yangın kontrol altına alındı
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Pazaryeri, Bilecik

Akaryakıt istasyonundaki yangın kontrol altına alındı

Akaryakıt istasyonundaki yangın kontrol altına alındı Pazaryeri Belediye Başkanı Tekin: "Şu an için herhangi bir tehlike söz konusu değil" Bilecik'te bir benzinlik yanındaki restoranda çıkan yangın sonrası ilk açıklama Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'den geldi.

16.03.2020 00:49 | Son Güncelleme: 16.03.2020 00:52
Akaryakıt istasyonundaki yangın kontrol altına alındı

Akaryakıt istasyonundaki yangın kontrol altına alındı

Pazaryeri Belediye Başkanı Tekin: "Şu an için herhangi bir tehlike söz konusu değil"

BİLECİK - Bilecik'te bir benzinlik yanındaki restoranda çıkan yangın sonrası ilk açıklama Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'den geldi. Tekin, "Benzinlik yanındaki iş yeri tamamen kül olmuş. Şu an için herhangi bir tehlike söz konusu değil" dedi.

Alınan bilgilere göre; Bilecik-Bozüyük karayolu üzerinde Kurtköy Kavşağı Demirköy girişinde bulunan Can-Cem Ö. kardeşlere ait bir benzin istasyonunun yanında bulunan restoran bölümünde henüz sebebi bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Yangında iş yeri kül olurken, onlarca itfaiye alevlerin akaryakıt depolarına sıçramaması için yoğun çaba harcadılar. Yangın kontrol alına alırken, olay yerine gelen Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, açıklamada bulundu. Tekin, yangının çok büyük olduğunu anlatarak, "Allah kimsenin başına vermesin. Çıkış sebebi henüz belli değil, yetkililerden bilgi alacağız yakında. Yangın kontrol altına alındı. Pazaryeri Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin yanı sıra Bilecik, Bozüyük, Osmaneli, Bayırköy Eskişehir Büyükşehir Belediyesine ait ekipleri müdahaleye devam ediyorlar. Zarar büyük. Benzinlik yanındaki iş yeri tamamen kül olmuş. İnşallah tez zamanda toparlanacaklar, bizlerde Pazaryeri belediyesi olarak her zaman yanlarındayız. Şuan için herhangi bir tehlike söz konusu değil" dedi.

Akaryakıt istasyonundaki yangın kontrol altına alındı

Kaynak: İHA

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Akaryakıt istasyonundaki yangın kontrol altına alındı

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