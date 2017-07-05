Akaryakıt İstasyonundaki Silahlı Kavga Güvenlik Kamerasında

Adana'da 2 kişinin yaralandığı akaryakıt istasyonundaki silahlı kavga güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.



Merkez Seyhan ilçesi Bakımyurdu Caddesi'nde dün akşam husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.



Görüntülerde, bir kişi, husumetli olduğu kişilerden kaçarak yakındaki akaryakıt istasyonuna sığınıyor. Bu sırada kaçmaya çalışan kişiyi yaklaşık 10 kişi kovalıyor.



Kalabalık grup, akaryakıt istasyonunun market bölümüne sığınan kişiye ellerindeki sopa, taş ve yangın söndürme tüpüyle saldırıyor.



Yaralandığı görülen bu kişi de elindeki "zırh" diye tabir edilen kesici aletle kendisini korumak için karşısındakilere direniyor.



Bir süre sonra kalabalık gruptan bir kişinin tabancayla, bir kişinin de pompalı tüfekle yaralı kişiye ateş ettiği görülüyor.



Bu arada, polis ekipleri silahlı kavgaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.



Aralarında husumet bulunan iki grup, merkez Seyhan ilçesi Bakım Yurdu Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda karşılaşınca çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü. Kavgada iki kişi yaralanmış, diğer şüpheliler olay yerinden kaçmıştı.