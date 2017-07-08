Akaryakıt İstasyonundaki Silahlı Kavga

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, 2 kişinin yaralandığı akaryakıt istasyonundaki silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u tutuklandı, biri serbest bırakıldı.



Bakımyurdu Caddesi'nde, minibüsle babasının ayağının üzerinden geçen sürücüden şikayetçi olmak için polis merkezine giden K.B'nin yakınları ile şoförün arkadaşları arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 10 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, daha sonra adliyeye sevk edildi.



Zanlılardan Seyit S, Halil D, Ömer D, Yalçın B, Murat K, Cahit K, Emrah Y, Hakan K. ve Serhat B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Ahmet T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Merkez Seyhan ilçesi Bakım Yurdu Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda 4 Temmuz'da 2 grup arasında çıkan kavgada, 2 kişi yaralanmıştı. Kavgayla ilgili iş yerinin kameralarınca kaydedilen görüntülere, kavga sırasında kaçarak akaryakıt istasyonuna sığınan kişiye, yaklaşık 10 kişinin tabanca, tüfek, sopa, taş ve yangın söndürme tüpüyle saldırması yansımıştı.