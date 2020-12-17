Son dakika haberi | AFYONKARAHİSAR - Akaryakıt istasyonundaki marketin kasasından hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi | AFYONKARAHİSAR - Akaryakıt istasyonundaki marketin kasasından hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

17.12.2020 18:15 | Son Güncelleme: 17.12.2020 18:33

Gelen son dakika haberine göre Afyonkarahisar'da akaryakıt istasyonundaki marketin kasasından para çaldığı ileri sürülen zanlı, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Afyonkarahisar'da akaryakıt istasyonundaki marketin kasasından para çaldığı ileri sürülen zanlı, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Örnekevler Mahallesi'nde bulunan akaryakıt istasyonundaki marketin kasasından 1800 lira çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerden şüphelinin hırsızlıktan 6 suç kaydı bulunan A.O. olduğunu tespit etti.

Osmangazi Mahallesi'nde yakalanan zanlının üst aramasında 1735 lira bulundu, A.O. polis ekiplerince gözaltına alındı.

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde siyah giyimli A.O'nun marketin kasasını açarak parayı çalması yer alıyor.

Son dakika haberi | AFYONKARAHİSAR - Akaryakıt istasyonundaki marketin kasasından hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haberi | AFYONKARAHİSAR - Akaryakıt istasyonundaki marketin kasasından hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haberi | AFYONKARAHİSAR - Akaryakıt istasyonundaki marketin kasasından hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haberi | AFYONKARAHİSAR - Akaryakıt istasyonundaki marketin kasasından hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mustafa Varank Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Selahattin Demirtaş
Magazin Ezgi Mola Serdar Ortaç Hakan Taşıyan Mustafa Üstündağ
Spor Neymar Ersun Yanal Pierre Webo Abdullah Avcı Cristiano Ronaldo
Tüm Haberler Kumluca Fenerbahçe Merkez Bankası Türkiye Kupası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | AFYONKARAHİSAR - Akaryakıt istasyonundaki marketin kasasından hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 18:33:49. #1.15#
title