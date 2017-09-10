Akaryakıt İstasyonundaki Kaza Güvenlik Kamerasında

Giresun'un Keşap ilçesinde akaryakıt istasyonunda kamyonetin devrilerek pompaya çarpması güvenlik kameralarınca görüntülendi.



Karadeniz Sahil Yolu Karakoç köyünde bulunan akaryakıt istasyonuna yakıt almak için giren sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, belirlenemeyen bir nedenle devrildi.



Kamyonet sürüklenerek istasyonda bulunan bir pompaya çarptı.



Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza ve ardından istasyonda yaşanan panik, güvenlik kameralarına da yansıdı.