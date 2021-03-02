Akaryakıt istasyonundaki görevli, kamyondan fırlayan lastikten koşarak kurtuldu

ANKARA'da, akaryakıt istasyonundaki pompa görevlisi, seyir halindeki kamyondan fırlayarak üzerine doğru gelen lastikten koşarak son anda kurtuldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Altındağ ilçesindeki İskitler bölgesinde meydana geldi. Seyir halindeki kamyondan fırlayan lastik, yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonuna ilerledi. Bu sırada yakıt doldurduğu otomobilin camını temizleyen pompa görevlisi, lastiğin üzerine geldiğini fark edince koşarak kaçtı. Lastik, istasyona çarparak durdu. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda ölen ve yaralanan olmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı